La Juventus e l’idea Mosquera, l’agente: “Non vuole lasciare il Valencia adesso” | ESCLUSIVO

Continua la caccia di Giuntoli al difensore da consegnare a Thiago Motta in questa sessione di calciomercato: c’è un altro nome

Sono giorni frenetici, tra campo e calciomercato, per la Juventus. Il pareggio di ieri sera contro il Bruges in Champions League ha segnato un passo indietro rispetto alle prestazioni contro l’Atalanta e il Milan delle scorse settimane.

Ma a dodici giorni alla fine della sessione invernale del mercato, i bianconeri non hanno ancora messo le mani sul difensore che serve all’allenatore Thiago Motta. I gravi infortuni patiti da Gleison Bremer e Juan Cabal sono datati, così come la decisione di privarsi di capitan Danilo, di ritorno in Brasile dopo la serrata corte del Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, però, è stato sostituito nella rosa dal primo colpo di gennaio della Juve, Alberto Costa, giovane esterno destro arrivato dal Vitoria Guimaraes per 15 milioni di euro, bonus compresi. Il centrale, invece, non è ancora arrivato e il tempi inizia ad essere poco.

Tanti i nomi sul tavolo di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori: saltata la pista Araujo, col capitano del Barcellona più vicino al rinnovo, si è tornati su Fikayo Tomori del Milan, pista che resta in piedi, ma di non semplice realizzazione. Comprese le difficoltà per arrivare a David Hancko, col Feyenoord che non vuole lasciarlo partire a stagione in corso, si sta parlando in questi giorni di Lloyd Kelly del Newcastle e Renato Veiga del Chelsea. Ma, nel frattempo, è spuntata anche un’altra idea che porta direttamente in Spagna, al Valencia.

Mosquera-Juve, parla l’agente: “Non vuole lasciare il Valencia a gennaio”

Stiamo parlando di Cristhian Mosquera, roccioso difensore centrale spagnolo prodotto della cantera del club del pipistrello. Il 20enne calciatore è stato, come detto, accostato alla Juventus, ma il suo agente, Sergio Barila, ai nostri microfoni ha smorzato ogni possibile pensiero. “Cristhian non vuole partire in questa sessione di mercato – le sue parole, in esclusiva, a Calciomercato.it – Pensa solo ad aiutare il club a raggiungere gli obiettivi. Diversi club lo hanno chiesto in questo mese, ma l’unico pensiero è rivolto al Valencia. Dopo analizzeremo la situazione e penseremo al futuro. Ha ancora un anno e mezzo di contratto (scadenza 2026, ndr) ed è molto legato alla squadra e al club. Adesso non è il momento di parlare di Cristhian in relazione ad altre società che non sia il Valencia”. Dunque, porte chiuse per Mosquera a gennaio. Vedremo cosa succederà al termine della stagione in corso.