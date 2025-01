Juve, Giuntoli accelera per il difensore: Renato Veiga in pole e Kelly sullo sfondo | CM.IT

Thiago Motta attende almeno un rinforzo in difesa e Cristiano Giuntoli sta lavorando per accontentarlo il prima possibile: nel blitz londinese del dirigente della Juve l’obiettivo principale era Renato Veiga

Cristiano Giuntoli è una trottola impazzita in giro per l’Europa in questi giorni, ieri era a Londra per incontrare il Chelsea e per sentire le richieste del Newcastle per Lloyd Kelly, oggi è volato a Bruges per seguire la squadra nella trasferta di Champions League di questa sera. Le peripezie da viaggiatore del dirigente bianconero non sono fini a sé stesse, ma sono votate alla ricerca del tanto agognato difensore.

Inutile nascondersi, il mercato invernale della Juventus non è andato esattamente secondo i piani. In linea teorica, l’idea era quella di consegnare rapidamente un primo rinforzo in difesa a Thiago Motta, per poi completare la campagna di rafforzamento con un secondo difensore e con un attaccante. Al momento, l’unico rinforzo arrivato di quelli preventivati è l’ultimo: Kolo Muani, anche se non è ancora stato tesserato a causa dei problemi del Paris Saint-Germain con gli slot dei prestiti. L’altro acquisto di questo gennaio è stato Alberto Costa, che rappresenta un colpo in prospettiva oltre che un’alternativa a Savona sulla corsia di destra. Insomma, manca il piatto forte e Giuntoli sta lavorando per quello: il primo nome da tenere in grande attenzione adesso è Renato Veiga.

Renato Veiga l’ultimo obiettivo della Juve: la situazione | CM.IT

Durante il blitz londinese Cristiano Giuntoli ha parlato con il Chelsea in particolare di Renato Veiga, difensore classe 2003 che -per caratteristiche- rappresenta un profilo idoneo e gradito a Thiago Motta. La Juventus deve inseguire e superare la concorrenza del Borussia Dortmund, che ha iniziato a trattare con il club londinese decisamente prima, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Giuntoli è riuscito a strappare il maggior gradimento da parte di Renato Veiga.

Un importante retroscena che va raccontato sul meeting tra la dirigenza del Chelsea e Giuntoli, è che si è parlato anche di alcuni calciatori della Juventus tra cui Dusan Vlahovic e Nicolò Fagioli. Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, quello che ha riscontrato il maggior interesse da parte dei londinese è il centrocampista, mentre per l’attaccante la reazione è stata piuttosto fredda. La richiesta del Chelsea per Renato Veiga è quella di una cessione a titolo definitivo, mentre la dirigenza bianconera vorrebbe riuscire a strappare un prestito (onde evitare una situazione simile a Kolo Muani, la Juve ha chiesto informazioni e il Chelsea ha ancora uno slot disponibile per i prestiti). Questa è la distanza principale che ora intercorre tra le due società

Inoltre, in Inghilterra c’è anche Lloyd Kelly. Il difensore classe ’98 è un pallino di Giuntoli fin dai tempi del Napoli e, dopo essersi trasferito al Newcastle a parametro zero in estate, non sta trovando spazio con i Magpies e sarebbe disponibile a raggiungere Torino. Al momento, però, non rappresenta la prima scelta della Juventus. Infine, per la difesa non bisogna ancora depennare il nome di David Hancko, almeno fino agli ultimi giorni di mercato, quando il Feyenoord saprà se sarà ancora impegnato in Champions League oppure no.