Prima Pavlovic, poi Emerson Royal: la Turchia bussa al Milan, il mercato estivo è bocciato | CM.IT

Le ultime sul calciomercato rossonero, destinato ad infiammarsi nelle prossime ore, con acquisti e cessione. Il punto sul terzino brasiliano

Nei giorni scorsi il Fenerbahce si è fatto avanti per chiedere informazioni per Pavlovic. Il Milan così ha fissato il prezzo del giocatore, per il quale chiede almeno 20 milioni di euro.

L’affondo non è ancora arrivato, ma è evidente però che il serbo sia tra i calciatori in uscita. D’altronde questa metà di stagione in rossonero non è stata certo esaltante: sia da Paulo Fonseca che da Sergio Conceicao, il giocatore è stato considerato una quarta scelta. L’ex Salisburgo ha così le valigie in mano al pari di Emerson Royal. Il brasiliano le ha giocate praticamente tutte, ma con risultati per nulla soddisfacenti. C’è dunque la possibilità che anche l’ex Tottenham dica addio dopo solo pochi mesi.

Con l’acquisto di Kyle Walker – è atteso a Milano in settimana – d’altronde, il messaggio è più che chiaro: Emerson Royal può davvero partire, anche con la formula del prestito. In queste ore così è stato il Galatasaray a chiedere informazioni per il giocatore. La notizia trova conferme, i turchi sono da mesi alla ricerca di un terzino destro, tanto che in passato si erano informati per Davide Calabria. L’italiano, però, non ha mai aperto a questa soluzione.

Mercato estivo già bocciato: al Milan serve far spazio

Le scelte estive del Milan vanno così sempre più verso una bocciatura quasi totale. Visto il rendimento di Alvaro Morata e Tammy Abraham (uno dei due andrà via in estate), non certo esaltante, l’unico al momento a salvarsi è Youssouf Fofana.

Tra le decisioni sbagliate non possiamo non inserire Luka Jović, al quale è stata consegnata la numero nove, prima di essere messo sul mercato. Il serbo resta uno degli indiziati principali a fare le valigie, ma si è sempre dimostrato poco propenso a farlo. Il Milan, inoltre, spera di trovare una sistemazione anche per Divock Origi, Ballo-Toure e Noah Okafor. Per lo svizzero torna di moda la pista inglese. Al Milan, ricordiamo, occorre far spazio per tesserare nuovi stranieri over 22.