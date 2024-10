Milan, un nuovo bomber nel 2025: David è lontano, ecco l’obiettivo

Il nuovo anno porterà al Milan un altro attaccante. Ecco la situazione in casa rossonera, con Alvaro Morata unica certezza

In estate il Milan ha provato a mettere le mani su Joshua Zirkzee. L’affare è stato vicino alla chiusura, con il Diavolo che aveva trovato l’accordo sullo stipendio del giocatore ed era pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna.

La trattativa, però, si è arenato sullo scoglio delle commissioni e l’olandese ha così deciso di volare in Premier League per indossare la maglia del Manchester United. Il Diavolo si è consolato prendendo Alvaro Morata e nelle ultime ore di mercato anche Tammy Abraham. Lo spagnolo ha confermato le attese, dimostrandosi un campione dentro e fuori dal campo. L’inglese, un po’, a sorpresa è diventato un titolare dei rossoneri, i gol però faticano ad arrivare e il rigore ‘scippato’ a Pulisic e poi sbagliato, in quel di Firenze, rischia di cambiare la stagione dell’ex Roma. Al giocatore serviranno i gol per convincere il Milan a riscattarlo. Il Diavolo nel frattempo si sta così guardando attorno alla ricerca di un centravanti vero che è abituato a segnare. In questi giorni così è tornato di moda il nome di Jonathan David.

Milan, Gimenez osservato speciale: il punto della situazione

Il nazionale canadese è chiaramente un’opportunità, visto il contratto in scadenza a giugno, che non rinnoverà, ma la pista che porta al giocatore del Lille è attualmente fredda. L’estate scorsa, nonostante qualche sondaggio, non si mai deciso di affondare. Il calciatore piace, ma al Milan cercano un centravanti con altre caratteristiche.

Al momento dunque si può escludere il Diavolo dalla corsa al calciatore, che può ugualmente sbarcare in Serie A. Jonathan David, infatti, piace a Juventus e Inter. Le due italiane sono pronte a sfidare i club inglesi per mettere le mani sul giocatore. La spesa da affrontare non sarà comunque certo bassa, tra stipendio e commissioni. Per quanto riguarda il Milan, oggi, il profilo da seguire con maggiore attenzione resta quello di Santiago Gimenez, che ha aperto al trasferimento in rossonero, ma attenzione ad altre piste che potrebbero aprirsi in futuro. Va seguita, così, la situazione legata a Joshua Zirkzee, che potrebbe voler ‘fuggire’ da Manchester, ma anche al suo erede al Bologna, Santiago Castro, che ha iniziato la stagione più che bene, attirando le attenzioni dei grandi club.