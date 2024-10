Inter e Juventus, il doppio colpo che cambia totalmente il mercato

Strada tutta in salita per Juve e Inter sul mercato: potrebbe sfumare il doppio colpo di mercato per le due grandi d’Italia

Juventus e Inter hanno diversi obiettivi comuni sul mercato, in attesa ovviamente del big match del 27 ottobre a San Siro in campionato.

Testa al campo, ma il lavoro sul mercato non si ferma mai per le due antagoniste del calcio italiano. La Juve per gennaio sta cercando soprattutto un difensore per sostituire Bremer e ha messo nel mirino Jonathan Tah, obiettivo da tempi non sospetti anche di Marotta e Ausilio in casa nerazzurra. Giuntoli potrebbe quindi anticipare i tempi sul difensore tedesco, anche se le richieste economiche del Bayer Leverkusen (intorno ai 15 milioni di euro) frenerebbero l’assalto dei bianconeri che quindi penserebbero di bloccare il giocare in vista di giugno quando si libererà a parametro zero. Stesso piano praticamente dell’Inter, a caccia di un difensore di livello internazionale (meglio se a costi contenuti e a zero euro) per sostituire in estate uno tra de Vrij e Acerbi al centro della difesa.

Calciomercato, strada in salita per Juve e Inter: irrompe il Barcellona per David e Tah

Juve e Inter però devono fare i conti con la concorrenza delle grandi d’Europa, visto che su Tah non c’è solo il Bayern Monaco in Bundesliga.

La situazione contrattuale del centrale teutonico attira tante squadre e tra queste c’è inoltre il Barcellona, che già aveva provato l’affondo (però senza esito) nell’ultimo mercato estivo. Flick è un estimatore di Tah, lo conosce bene per averlo allenato in nazionale e lo avrebbe messo in cima alla lista della spesa per la prossima stagione come scrive in Spagna il ‘Mundo Deportivo’. Il Barcellona guarda con attenzione ai futuri parametri zero vista la delicata situazione finanziaria e non si fermerà al solo Tah per la finestra estiva. Nei radar blaugrana c’è infatti anche Jonathan David, gioiello del Lille e come il difensore tedesco in scadenza contrattuale a fine stagione. Il canadese ha attirato a tempo le attenzioni di Giuntoli e Ausilio, pronti a darsi battaglia per assicurarselo la prossima estate.

David sarà uno dello svincolati di lusso e inevitabilmente è finito sotto la lente d’ingrandimento del Barcellona, a caccia di un vice Lewandowski e di un titolare aggiunto nel reparto offensivo di Flick. Lo stesso attaccante classe 2000, inoltre, non hai mai fatto mistero del sogno di indossare un giorno la ‘camiseta’ blaugrana: un altro elemento in più per spaventare Inter e Juventus nella corsa a David.