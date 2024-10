Juventus, Giuntoli ci riprova: anticipo secco sull’Inter a gennaio

Non solo il Derby d’Italia sul campo: Juve e Inter si sfidano sul mercato per un obiettivo comune. La strategia del Dt bianconero Giuntoli per anticipare i campioni d’Italia

Il Derby d’Italia si avvicina e in attesa della super sfida di San Siro del 27 ottobre Inter e Juventus sono pronte ad affilare le armi anche sul mercato.

Stavolta l’oggetto del contendere è Jonathan Tah, difensore che si libererà a parametro zero a fine stagione dopo la fine del contratto con il Bayer Leverkusen. L’Inter è interessata da tempo al 28enne tedesco per il prossimo mercato estivo, stuzzicata dalla possibilità di portarlo alla corte di Simone Inzaghi senza sborsare un euro. La concorrenza però non manca per i nerazzurri campioni d’Italia e tra le pretendenti come svelato nei giorni scorsi da Calciomercato.it c’è anche la Juve, che ha messo nei radar Tah dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Bremer nella trasferta di Champions League a Lipsia. Il brasiliano starà fuori praticamente per tutto il campionato e Giuntoli è a caccia di un profilo di livello per sostituirlo nei prossimo mesi.

Calciomercato Juventus, confermate le indiscrezioni di CM.IT: Giuntoli sfida l’Inter per Tah

Jonathan Tah in questo scenario fa parte dei nomi al vaglio della dirigenza della Juventus, come confermato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Il tedesco di recente ha annunciato l’addio al Bayer di Xabi Alonso e che quindi non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’Inter è da tempi non sospetti sulle tracce del nazionale tedesco, mentre la ‘Vecchia Signora’ potrebbe ripetere l’operazione Djalò: anticipare il colpo a gennaio per cercare di soffiarlo ai rivali nerazzurri. La Juve prima però dovrà operare in uscita per fare cassa, anche perché il Bayer Leverkusen considera Tah un elemento fondamentale per il resto della stagione e non ha intenzione di regalare il cartellino del difensore malgrado il contratto in scadenza. Potrebbe servire così un assegno tra i 10 e i 15 milioni di euro per il tedesco classe ’96 (oltre a un ingaggio superiore ai 4 milioni), che insieme alle due italiane ha catturato inoltre l’interesse del Bayern Monaco e di alcuni club della Premier League.

Intanto la Juventus guarda altri profili per la difesa, valutando anche opzioni low cost: i prestiti di Kiwior e dell’ex interista Skriniar, oltre a Ismajli in forza all’Empoli.