Casting in difesa per la Juve: da Hancko a Kelly e Veiga, tutti i profili

La più grande esigenza di mercato della Juventus resta quella legata al difensore centrale. Ecco i profili accostati ai bianconeri

Il campo e il mercato sono due binari destinati ad intrecciarsi ancora in casa Juventus, con i bianconeri che in questa finestra invernale vanno a caccia di un difensore che possa andare a tamponare quell’emorragia di centrali che da tempo vive la truppa di Thiago Motta.

Gli infortuni dei lungodegenti Bremer e Cabal, e l’addio ormai prossimo di Danilo rappresentano i buchi da andare a colmare in un mese come quello di gennaio che si avvia verso la propria conclusione. Il mercato in entrata dei bianconeri è quindi andato a rilento, soprattutto in merito alla retroguardia, eppure i nomi accostati non mancano. Da quelli più conosciuti a quelli più esotici: ecco il quadro dei difensori avvicinati alla Juventus.

Juventus, Tomori usato sicuro ma la pista si raffredda

Proseguono le mosse dei bianconeri sia in entrata che in uscita: in particolare, il reparto difensivo è quello maggiormente sotto la luce dei riflettori tra calciatori di esperienza ed altri invece in rampa di lancio. Della prima categoria fa parte Fikayo Tomori, che non ha bisogno di certo di presentazioni e che proprio di recente ha incrociato la propria strada con i bianconeri nel ko del Milan per 0-2 allo Stadium.

Il classe 1997 inglese dopo un primo impatto col mondo rossonero eccellente ha visto gradualmente calare il proprio rendimento fino ad arrivare alla stagione attuale che si conferma su livelli inferiori rispetto alle scorse annate. Nel totale 20 presenze e oltre 1500 minuti, ma quella sensazione di aver ormai già visto la sua miglior versione in rossonero. Ad ogni modo il difensore inglese va verso la permanenza dopo i contatti delle scorse ore. Come raccolto da Calciomercato.it. lo stesso milanista ha ribadito la sua posizione nel confronto con la dirigenza, forte anche della volontà di Conceicao di tenerlo.

Hancko jolly per l’estate

Al netto di Tomori e dopo aver visto sfumata la pista Araujo, che vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i bianconeri continuano a tenere d’occhio tra presente e futuro anche David Hancko del quale vi parliamo ormai da diverse settimane, ma in merito a cui il Feyenoord non pare intenzionato ad andare verso una cessione a gennaio.

Si tratta di un difensore centrale di piede mancino strutturato fisicamente e capace di adattarsi all’occorrenza anche da laterale sinistro di posizione. Ben 26 le presenze finora in stagione con anche 3 gol e 4 assist per il classe 1997 che in carriera ha anche vissuto un passaggio alla Fiorentina. Abile nel gioco aereo e bravo in marcatura, sembrava il profilo perfetto per la Juve anche in virtù della sua duttilità. Non è però da escludere che possa divenire un nome spendibile per il futuro con la finestra estiva.

Kelly a caccia di una nuova avventura: la soluzione dalla Premier

La Juventus non si ferma ai soliti noti e per dare slancio al mercato in difesa penserebbe anche ad un paio di profili dalla Premier. Il primo è Lloyd Kelly per il quale si rimane su un valutazione di circa 20 milioni di euro. 190 cm di puro atletismo, l’inglese di origini giamaicane vanta una discreta esperienza in patria maturata tra Bristol, Bournemouth ed ora Newcastle.

Proprio nei bianconeri inglesi non sta però trovando la continuità sperata. Il classe 1998 arrivato la scorsa estate ai Magpies ha messo insieme solo 13 presenze tra coppe e Premier con meno di 600 minuti complessivi. Troppo poco per chi come Kelly vorrebbe provare a mettersi in luce in contesti importanti. Piede sinistro anche per il britannico che così come Hancko all’occorrenza può essere impiegato anche da terzino, come fatto vedere soprattutto in avvio di stagione.

Renato Veiga suggestione a tinte ‘Blues’

Quello di Kelly, centrale difensivo del Newcastle non è l’unico nome monitorato dall’area tecnica della Juventus dalla Premier League. Nelle scorse ore, infatti, i bianconeri hanno riallacciato i discorsi anche con Renato Veiga. Si tratta di un difensore giovane e di prospettiva: classe 2003 portoghese anche lui dalla grande struttura fisica (190 cm), alla quale abbina gamba e proprietà tecniche.

Il tutto con margini di miglioramento che in relazione all’età (e al prezzo non eccessivo) si potrebbero sposare con le esigenze di Thiago Motta. In questo caso però si tratta di un difensore che principalmente agisce da laterale mancino, con caratteristiche quindi comunque utili alle esigenze del momento dei bianconeri. Scarsamente impiegato in Premier dal Chelsea, ha trovato maggiore continuità in Conference dove ha messo a segno anche due reti, dimostrandosi pericoloso anche nella metà campo avversaria.

Juventus, gli altri profili: Giuntoli e le idee Kristensen e Brassier

Tra gli altri profili associati alla Juventus, al netto anche di Antonio Silva che si è complicato, nelle scorse ore sono stati associati altri due calciatori. Si tratta di Thomas Kristensen e Lilian Brassier, presi in considerazione da Giuntoli.

Il primo, al netto di un fastidioso infortunio al polpaccio, è una nota positiva dell’annata dell’Udinese con una valutazione che si aggira sui 7/8 milioni. Si tratterebbe nel caso di un profilo non di grido ma funzionale ad allungare eventualmente le rotazioni. Brassier invece già in passato è stato accostato alla Serie A ed ora gioca al Marsiglia ma in prestito dal Brest. 11 presenze e poco più di 700 minuti in Ligue 1 per il francese classe 1999 che per caratteristiche ricorda lo stesso Hancko.