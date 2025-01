Milan, Rashford ora è una necessità: da Chukwueze alle alternative in attacco, la situazione

Le ultime sull’attacco del Diavolo, che domani affronterà il Como senza Okafor (volato in Germania) e il nigeriano ancora out

Domani il Milan di Sergio Conceicao tornerà in campo per sfidare il Como. Il Diavolo è chiamato a rialzare la testa dopo il pari contro il Cagliari. Serve una vittoria per restare aggrappati al treno Champions League. D’altronde più passa il tempo, più i punti diventano pesanti.

Sarà un Milan in emergenza quello che sarà chiamato ad affrontare gli uomini di Cesc Fabregas. Gli infortuni continuano ad essere diversi e sugli esterni, Sergio Conceicao non ha di fatto alternative ai titolari Rafa Leao e Christian Pulisic.

Samu Chukwueze è infortunato e ne avrà ancora per una decina di giorni. Intorno al nigeriano le sirene di mercato non mancano, soprattutto dall’Inghilterra, ma la pista Aston Villa è ora una più fredda con l’arrivo a Birmingham di Malen dal Borussia Dortmund. L’ex Villarreal, in caso di offerta concreta, può comunque fare le valigie dopo che le ha fatte Noah Okafor. Domani contro il Como, così, ci sarà ancora Bob Murphy Omoregbe in panchina e può diventare una soluzione sugli esterni al pari di Alex Jimenez

Milan, Rashford una priorità: il punto della situazione

Ora, più di prima, dunque, il Milan ha bisogno di un attaccante che completi il pacchetto avanzato. Rashford, per il quale ci sono stati altri contatti, resta il nome in cima alla lista.

E’ un’opportunità che Zlatan Ibrahimovic è intenzionato a cogliere. L’inglese piace tanto anche a Sergio Conceicao, ma gli ostacoli sono parecchi: dallo stipendio altissimo alla concorrenza, rappresentata dai club inglesi oltre che dalla Juventus. E’ evidente che i prossimi giorni saranno quelli della svolta. Presto capiremo se la trattativa andrà avanti o se il Milan dovrà virare altrove. Se dovesse naufragare del tutto la pista Rashford, il Diavolo potrebbe affondare per Walker e prendere un altro attaccante.

I nomi sul taccuino sono diversi. Kolo Muani resta un’idea, ma la Juventus ha mosso passi concreti e il Diavolo è certamente indietro. Sono stati proposti Trincao e Pepe che possono così tornare di moda presto. Il Milan è comunque vigile e pronto a cogliere le diverse opportunità che il calciomercato offrirà. Chiesa, ad esempio, può tornare un’idea (in prestito), ma attenzione ad altre soluzioni. A Geoffrey Moncada piace Desiré Doué del Psg, che potrebbe arrivare in prestito con l’acquisto di Kvara, oltre a Malick Fofana del Lione. Il Milan dunque monitora la situazione, senza dimenticare la necessità di mettere le mani anche su un centrocampista, meglio se under 22.