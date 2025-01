Juve, stretta finale per Kolo Muani: ecco cosa può succedere dopo l’infortunio dell’attaccante

L’attaccante francese in cima alla lista bianconera: possibili novità dopo la notizia dell’infortunio

Un problema attacco che si fa sentire. Anche il derby contro il Torino lo ha dimostrato: in casa Juventus c’è un nodo da risolvere legato ai gol. Dusan Vlahovic è finito spesso al centro delle critiche per prestazioni deludenti, ma la verità è che alle spalle del serbo, autore di 12 reti stagionali, non c’è sostanzialmente nessuno.

Il club bianconero è infatti al lavoro su più fronti per quanto riguarda il mercato. E se in difesa nelle ultime ore si parla molto del terzino portoghese Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, per quanto riguarda l’attacco diverse sono le piste seguite. Due portano al Manchester United. Una a Rashford, che piace tanto anche al Milan e l’altra a Zirkzee, che a differenza dell’inglese non è stato ufficialmente messo sul mercato, anche se negli ultimi giorni di gennaio i Red Devils potrebbero andare incontro ai bianconeri e aprire ad una soluzione in prestito. In pole però c’è Kolo Muani: il francese è in uscita dal Paris Saint-Germain, ma anche in questo caso attenzione alla concorrenza rossonera, ma non solo. L’attaccante transalpino può salutare Parigi in questo mercato: il feeling con Luis Enrique non è sbloccato e una partenza appare possibile. La Juventus lavora ad un prestito con diritto di riscatto, ma dall’Inghilterra potrebbe arrivare un nuovo ostacolo.

Juventus, possibile ostacolo Arsenal per Kolo Muani

Kolo Muani piace infatti a Tottenham e Newcastle, ma attenzione anche all’Arsenal. I Gunners hanno infatti perso per infortunio Gabriel Jesus, costretto ad uscire dal campo in barella nel corso della sfida di FA Cup contro il Manchester United poi persa ai rigori.

Non è ancora nota l’entità dell’infortunio dell’attaccante brasiliano, ma le sensazioni non sembrano essere delle migliori. Il numero 9 è uscito dal campo in barella con le mani sul volto. Non un bel segnale per Mikel Arteta. Ecco quindi che il club inglese potrebbe magari fare un tentativo per Kolo Muani. I bianconeri però, come detto, sono in forte pressing sul transalpino e vorrebbero chiudere già in settimana, con la speranza che non ci siano inserimenti da club che economicamente possono mettere sul piatto cifre maggiori, come quelli di Premier League. Come lo stesso Arsenal. I bianconeri dovranno essere bravi a chiudere quanto prima l’affare e nel contempo sperare che l’infortunio di Gabriel Jesus non sia così grave.