Che intreccio per il nuovo bomber: c’è l’ostacolo Milan per la Juventus

La Juve, oltre a sistemare la difesa, va a caccia sul mercato di un nuovo attaccante per rimpolpare la rosa di Thiago Motta

La Juventus non può più aspettare. Anche contro il Torino la rosa di Thiago Motta sarà quasi ai minimi termini in difesa e attacco, dopo gli acciacchi di Conceicao e Vlahovic che non verranno convocati per il derby dell’Olimpico.

L’unico reparto dove il tecnico bianconero può ruotare e ha ampie alternative è il centrocampo, al netto dell’assenza oggi dello squalificato Locatelli. I guai però sono negli altri reparti e, vista l’assenza per affaticamento di Vlahovic, Motta sarà costretto a schierare Nico Gonzalez da falso nueve come punto di riferimento offensivo. Tutto questo considerando anche lo stop prolungato di Milik, assente da giugno per la doppia operazione al menisco e con il rientro del polacco che è slittato ulteriormente a causa delle noie muscolari accusate durante il percorso di recupero.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani in pole: c’è la concorrenza del Milan

Thiago Motta sarà così senza attaccanti di ruolo nella stracittadina contro il Torino e aspetta buone nuove dal mercato dalla dirigenza della Juve.

Il Dt Giuntoli è a caccia di una nuova punta e i riflettori negli ultimi giorni si sono concentrati soprattutto su Randal Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain e che parallelamente tratta Kvaratskhelia per l’attacco di Luis Enrique. La Juventus lavora per un’operazione in prestito con diritto di riscatto e trovare anche la quadra sull’ingaggio del nazionale francese. La corsa però a Kolo Muani non è in discesa, nonostante i dirigenti bianconeri abbiano compiuto dei passi in avanti nelle scorse ore. Questo perché il giocatore viene seguito con attenzione in Premier League, Tottenham in primis, oltre al Milan in Italia.

I rossoneri mettono i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’ e potrebbero provare l’assalto a Kolo Muani se non dovesse concretizzarsi il colpo Rashford, con l’inglese allo stesso tempo seguito dalla Juve. Un doppio intreccio di mercato che infiamma il mercato e con Giuntoli deciso a virare sul francese viste le difficoltà riscontrate per Zirkzee, sogno di mercato per l’estimatore Thiago Motta.