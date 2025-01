Calvario infinito per Milik: Giuntoli accelera per il nuovo bomber | CM.IT

Slitta ancora il rientro in campo del centravanti polacco, mentre Conceicao potrebbe saltare il derby contro il Torino

Juventus a riposo dopo la nefasta spedizione in Arabia Saudita, con l’undici di Thiago Motta crollato nella ripresa contro il Milan e subito fuori dalla Supercoppa Italiana.

La ‘Vecchia Signora’ ha fatto ritorno nel tardo pomeriggio di ieri alla Continassa e l’allenatore italo-brasiliano ha concesso due giorni liberi ai giocatori: decisione che ha sollevato la reazione di parte del tifo bianconero, visto il momento delicato che sta affrontando la squadra tra campionato e coppe. I risultati stentano ad arrivare, con Motta in difficoltà nel far decollare la sua Juve.

Il tecnico ex Bologna, malgrado il doloroso ko di Riad, ha preferito però dare un po’ di respiro ai suoi e iniziare da martedì la preparazione in vista del fondamentale derby di sabato prossimo nella tana del Torino. Dove difficilmente ci sarà Francisco Conceicao, che ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento della semifinale di Supercoppa con il Milan.

Juventus, sorriso a metà per Conceicao: escluse lesioni ma derby lontano

Thiago Motta tira comunque un mezzo sospiro di sollievo per il figlio d’arte, che non ha rimediato lesioni al flessore della coscia destra. Gli accertamenti di questa mattina hanno evidenziato un sovraccarico al muscolo, con l’ex Porto però in forte dubbio per la stracittadina della Mole.

Le condizioni di Conceicao saranno valutate quotidianamente dallo staff medico della Juventus, ma vige cautela per un suo recupero già con il Torino. I bianconeri sono attesi da un gennaio di fuoco ed è probabile che il folletto portoghese non venga comunque rischiato contro i granata per essere disponibile nella successiva sfida di Bergamo con l’Atalanta. Motta e la Juve non possono invece sorridere per Arkadiusz Milik, con il rientro del polacco che slitta ulteriormente dopo i nuovi problemi accusati nella fase di preparazione al ritorno in gruppo. L’ex Marsiglia e Napoli – come appreso da Calciomercato.it – ha riscontrato un DOMS da recupero, ovvero dei microtraumi alle fibre muscolari causati da sforzi intensi. Calvario infinito per Milik, fuori da giugno per una doppia operazione al menisco e dovrà aspettare ancora altri 10-15 giorni per rimettersi a disposizione di Thiago Motta.

Oltre a rimpolpare la difesa con un paio di tasselli, l’ennesimo contrattempo del centravanti polacco accelera la caccia della Juve anche per un nuovo attaccante nella finestra invernale. Il Dt Giuntoli è in pressing su Zirkzee e Kolo Muani, senza perdere di vista Kalimuendo.