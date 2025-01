Juve, ecco lo scambio riparatore ma Giuntoli dice no

Nuova pista in Premier per l’attacco bianconero: i londinesi accetterebbero uno scambio ma la soluzione proprio non convince i bianconeri

Thiago Motta e i tifosi della Juventus restano in trepidante attesa di novità sul mercato. Alla rosa bianconera occorrono urgentemente almeno 2-3 innesti tra difesa e attacco. La retroguardia è rimasta orfana di Bremer e Cabal per infortunio, poi di Danilo per scelta tecnica, oltre che per un ingaggio importante di cui la socità vorrebbe liberarsi. Per cui si continua a lavorare su piste comunque non semplici come Antonio Silva e Hancko mentre continuano a spuntare nomi nuovi come Araujo e Danso.

In attacco la Juve spera di ricevere novità positive sul fronte Zirkzee e un eventuale prestito dal Manchester United, ma tra le possibilità c’è anche Kolo Muani del PSG, oltre a Kalimuendo del Rennes. Il nuovo stop di Milik costringe Giuntoli ad accelerare anche su quel fronte, ma i nomi appena citati di certo non sono semplici da raggiungere per cifre e formule. Un po’ più abbordabile sarebbe sicuramente Niklas Fullkrug, centravanti del West Ham che però sta trovando pochissimo spazio. Colpa sicuramente anche di un fastidiosissimo infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi, ma di certo non è un punto di riferimento per Lopetegui.

Il tedesco classe ’93 è esploso nella scorsa stagione col Borussia Dortmund, arrivato in finale di Champions anche grazie a lui. Ma in Premier sta pagando, oltre ai problemi fisici, la stagione negativa del West Ham. Già l’estate scorsa si era parlato di lui in ottica Serie A, soprattutto Milan. Ora la Juventus ci sta pensando, sarebbe un giocatore pronto ‘all’uso’ e Giuntoli potrebbe giocarsi qualche carta che piace ai londinesi.

La Juve pensa a Fullkrug, il West Ham può chiedere Fagioli

Niklas Fullkrug si è riaffacciato nelle voci di mercato in orbita italiana, stavolta con la Juventus che sta cercando un attaccante affidabile e già pronto per alternarsi con Vlahovic. Il tedesco non è un bomber implacabile, ma ha sempre avuto ottimi numeri, arrivando a un massimo di 19 gol in campionato nel ’21/22. È un centravanti completo, bravo nella manovra, può adattarsi molto a Thiago Motta, la Juve ha sondato la situazione. A febbraio compirà 32 anni, non il massimo per quella che è la linea societaria, ma un costo non eccesivo e una formula favorevole possono portare la Juve a fare uno strappo alla regola pur di coprire una falla importante di questa stagione. Anche se in ogni caso l’ex Dortmund non è la prima scelta di Giuntoli.

Magari provando a unire anche la necessità di cedere, ad esempio Nicolò Fagioli. Il centrocampista non è nei radar del tecnico bianconero, il club sta cercando acquirenti e in Serie A piace al Napoli che però non vuole svenarsi, soprattutto a gennaio. Per il classe 2001 si aprono le porte dell’estero (piace al Marsiglia), ad esempio lo stesso West Ham gradirebbe il calciatore, sperando in uno scambio proprio con Fullkrug. Una soluzione che però non alletta la Juve, che vorrebbe il tedesco più che altro in prestito e soprattutto ha tutta l’intenzione di monetizzare al massimo dalla cessione di Fagioli.