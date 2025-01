Juventus, bomber a sorpresa: Giuntoli a colloquio per l’affare

A gennaio, alla Juventus serve un attaccante: il dt si muove su più fronti, contatti per un affare inatteso

Sono giorni di riflessioni fondamentali, per la Juventus, che è entrata nel 2025 non nel migliore dei modi, con il ko in Supercoppa contro il Milan. Adesso, bianconeri pronti a tuffarsi in un ciclo di ferro con impegni difficili e tutti da non fallire, tra campionato e Champions League e con la necessità di accelerare quanto prima sul mercato, per regalare a Thiago Motta i rinforzi richiesti e obbligatori per puntare a una seconda parte di stagione da protagonisti.

In cima ai pensieri del dt Cristiano Giuntoli ci sono varie priorità. La prima è quella per un colpo in difesa, ma anche un altro reparto ha una certa urgenza di innesti. Il nuovo stop di Milik impone un cambio di strategia alla Juventus, che a questo punto deve obbligatoriamente trovare un rinforzo per avere un vice Vlahovic a disposizione quanto prima.

Come sappiamo, ci sono diversi nomi attualmente sul piatto. Si attende una apertura del Manchester United per il prestito di Zirkzee, senza dimenticare altri profili come Kolo Muani e come Kalimuendo, lanciato da Thiago Motta ai tempi del Psg. Attenzione, però, anche al rientro in scena di un attaccante già seguito nelle scorse settimane e che potrebbe fare comodo.

Juventus, ritorno di fiamma per Fullkrug: contatti tra Giuntoli e l’entourage

Al West Ham, anche per un infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi e mezzo, non sta vivendo una grande annata Niklas Fullkrug. Il tedesco ha raccolto appena dieci presenze in stagione, con due gol, e sta pensando di cambiare aria.

Dagli inglesi potrebbe esserci l’apertura a un affare non eccessivamente oneroso, l’idea di vestire la maglia bianconera stuzzicherebbe non poco l’ex attaccante del Borussia Dortmund. Giuntoli, secondo quanto riportato alla ‘Domenica Sportiva’, avrebbe avuto un colloquio con il padre del bomber, che ne cura la gestione sportiva. Niente di ancora definito, il dt bianconero avrebbe lasciato la questione in attesa, pronto a tornare alla carica se per gli altri nomi seguiti le trattative si facessero troppo complicate.