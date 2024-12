Il calciomercato di gennaio sta per incominciare e abbiamo voluto analizzare i 10 nomi dei difensori più in trend in queste settimane per la Serie A: scopri l’elenco completo

Negli ultimi anni, soprattutto in Italia, la campagna acquisti invernale ha regalato ben poche emozioni. Arrivare, però, impreparati a gennaio rischia di compromettere il prosieguo del campionato e delle coppe, sia nazionali che europee. Diversi sono i club che hanno bisogno di puntellare la rosa, o di sostituire calciatori infortunati e che hanno lasciato un vuoto difficile da colmare anche con eventuali sostituti.

Tra i ruoli più complessi da perfezionare c’è la difesa. La domanda da parte dei club di difensori centrali o esterni, è sempre più alta. Individuare il profilo giusto, che sappia adattarsi in un campionato così complesso per questo ruolo, è diventato difficile per gran parte delle società. Molti nomi attenzionati sono persino condivisi da diverse squadre italiane, che potrebbero far partire un’asta nel prossimo mese.

Abbiamo voluto selezionare i 10 nomi di difensori più ricercati per gennaio, che hanno attirato l’attenzione soprattutto dei top club in vista della seconda parte di stagione. C’è chi cerca il titolare assoluto e chi una riserva che possa diventare molto utile all’occorrenza. Diversi sono i calciatori già provenienti dalla Serie A, ma non mancano quelli che potrebbero arrivare dall’estero e che avranno bisogno di un periodo di ambientamento.

Jaka Biol, è subito derby d’Italia

Il primo della nostra lista è Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese. Contro il Monza ha siglato il suo primo gol in questa stagione, quasi da vero centravanti. I friulani valutano Bijol 25 milioni di euro, certamente non pochi per il mercato invernale. Inter e Juventus sono le società più interessate al classe 1999 sloveno, già da due anni in Serie A. Più sullo sfondo il Napoli, che appare defilato rispetto ai nerazzurri e ai bianconeri.

Antonio Silva, il sogno della Juventus

Sarà veramente difficile riuscire a strappare Antonio Silva al Benfica, ma il portoghese è forse il miglior difensore di questo elenco. Classe 2003, ha realizzato già 1 gol e 1 assist in 11 partite giocate in questa stagione ed è forte di un contratto fino al 2027. La Juventus non molla il difensore, ma il suo valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro, che allontanerebbero i bianconeri. In estate il Benfica ha rifiutato circa 50 milioni dal Newcastle e questo la dice lunga sulle difficoltà di trattare un colpo di questa caratura.

Luiz Felipe in fuga dall’Arabia

Quello di Luiz Felipe è sicuramente uno dei nomi dalla storia più particolare. L’ex Lazio e Salernitana è volato in Arabia Saudita all’Al-Ittihad nel 2023, dopo un solo anno in Spagna, ma a 27 anni ha deciso di fare un passo indietro. Vuole tornare in Europa e potrebbe rescindere presto il suo contratto e ripresentarsi in Serie A. Su di lui è forte il Napoli di Antonio Conte, ma occhio alla solita Juve e anche alla Roma, che lo avrebbe valutato come possibile rinforzo per Claudio Ranieri.

Kiwior, l’Arsenal apre al prestito

Altro profilo che è passato nella nostra Serie A, questa volta allo Spezia. Dopo solamente 1 anno dal suo trasferimento all’Arsenal, Jakub Kiwior potrebbe tornare in Italia. Il polacco non ha convinto pienamente i Gunners e in questa stagione conta 12 presenze e 2 assist. In Inghilterra ha raggiunto le 50 partite giocate complessive, con 2 gol all’attivo. C’è la possibilità che l’Arsenal possa dare Kiwior in prestito e oltre alla Juventus e al Napoli, anche il Milan sarebbe sulle sue tracce per il mercato di gennaio.

Skriniar e l’incredibile ritorno in Serie A

Completiamo il trittico di calciatori che hanno già giocato nel nostro campionato e che potrebbero fare ritorno nel prossimo mese. Con Milan Skriniar tocchiamo il profilo dall’hype più grande tra i nomi presenti in questo elenco. E’ evidente che lo slovacco attiri ancora moltissimo, nonostante in questa stagione con il PSG abbia giocato appena 381 minuti. Dall’Inter alla Juventus, questo potrebbe essere il percorso del giocatore, come diversi altri in passato prima di lui. I parigini aprono a una cessione del difensore, ma la trattativa non sarà comunque semplice.

Danilo, quando essere il capitano è una condanna

Per una Juventus che cerca nomi in entrata, c’è anche una Juventus che pensa a dei profili in uscita. Quello del capitano Danilo è sicuramente uno di questi, ma una cessione non è affatto così scontata come sembra. Nel corso del Gran Galà del Calcio, è stato Cristiano Giuntoli a dichiarare che solo un ribaltone clamoroso o un’offerta indecente per il giocatore cambierebbe gli scenari. In più, i club in corsa, sono due: Napoli e Marsiglia. Gli azzurri, però, dovranno prima cedere Juan Jesus, mentre i francesi dovranno liberare un posto per un extracomunitario. Non solo, ma la Juventus dovrà prima sostituire gli infortunati Bremer e Cabal per poi potersi liberare a gennaio del proprio capitano.

Ismajli, la sorpresa del campionato

E’ di sicuro il nome più sorprendente per il rendimento di questo inizio di stagione di Serie A. Adrian Ismajli sta vivendo un’annata magica, con l’Empoli che, tranne contro il Milan, ha saputo dare fastidio a tutte le big del nostro campionato. Merito anche del 28enne centrale, in scadenza di contratto nel 2025. Su di lui è molto forte il Napoli, che starebbe valutando anche una proposta per strapparlo a gennaio. In caso contrario non si esclude un pre accordo per l’estate, dato che l’Empoli si libererà difficilmente di uno dei suoi giocatori migliori a metà stagione.

Vanderson, dalla Francia la richiesta è alta

Uno dei fili conduttori di questo articolo è sicuramente la presenza fissa della Juventus. I bianconeri sono sulle tracce anche di Vanderson, difensore brasiliano classe 2001, in forze al Monaco e autore di 1 gol e 3 assist nelle prime 16 presenze in stagione. Questa volta, però, non parliamo di un centrale, bensì di un terzino che può adattarsi anche a fare il quinto di centrocampo. Cristiano Giuntoli non dovrà solamente fare i conti con il Milan, interessato allo stesso modo al profilo, ma soprattutto alla richiesta di 30/35 milioni del club di Ligue 1. Affare complesso per gennaio.

Lucumì, l’esperienza del titolarissimo

Tra i calciatori più affidabili di questo inizio di stagione per Vincenzo Italiano. Il colombiano è sceso in campo per 17 partite, le ha giocate tutte in Champions League, dove ha anche segnato, e il suo rendimento con il Bologna è stato importante. Proprio le prestazioni di inizio anno sono state decisive per attirare il Napoli di Antonio Conte. Non è il primo nella lista, soprattutto perché i rossoblu se ne libereranno difficilmente, ma è tra i profili monitorati.

Dorgu, il gioiello del Lecce che piace a mezza Europa

E chiudiamo il nostro elenco con uno dei calciatori più interessanti nel panorama della Serie A. Classe 2004, terzino, ma anche esterno d’attacco. Il danese del Lecce è sicuramente il gioiello più cristallino del club salentino e infatti la società lo valuta fino a 40 milioni di euro. Praticamente impossibile strapparlo a gennaio, ma il Napoli di Antonio Conte farà di tutto per arrivare a lui, come dimostrato anche dalla chiacchierata tra l’allenatore ed il giocatore pochi mesi fa al termine della sfida tra le due squadre. Con 3 gol all’attivo, Dorgu è anche il calciatore più prolifico di questo elenco.