Juventus avvisata su Skriniar: Luis Enrique l’ha appena detto

Skriniar seguito dai bianconeri come possibile rinforzo a gennaio, arriva l’annuncio importante da parte del tecnico del Psg per fare chiarezza

L’attesa per il calciomercato di gennaio si fa sempre più febbrile, specialmente per quelle squadre che hanno effettivamente bisogno della sessione invernale per mettere mano alla rosa e procurarsi qualche rinforzo di alto livello. E’ il caso, sicuramente, della Juventus, che dovrà effettuare diversi acquisti per risolvere la grave emergenza infortuni e poter continuare a coltivare ambizioni nella seconda parte della stagione per il proprio percorso in Italia e in Europa.

Dei possibili movimenti del club bianconero stiamo parlando da un po’ sulle pagine di Calciomercato.it. Con particolare attenzione alla difesa, dove i rinforzi in fascia centrale potrebbero anche essere due, visti gli stop di Bremer e Cabal fino a fine stagione.

La priorità della Juventus è Antonio Silva, per il quale Giuntoli si sta muovendo, sfruttando i rapporti con Jorge Mendes. Ma resta un obiettivo piuttosto sensibile Skriniar, su cui la Juventus sta riflettendo. Per esperienza e conoscenza del campionato italiano, potrebbe essere inserito immediatamente in squadra. E per questo la sua candidatura va tenuta sempre in considerazione. Nel frattempo, si segue l’evolversi della situazione al Psg, dove ha preso la parola Luis Enrique, parlando anche degli scenari di mercato legati allo slovacco.

Skriniar e la cessione a gennaio: Luis Enrique la vede così

Il tecnico spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro l’Auxerre. Spiegando con chiarezza il suo punto di vista sui giocatori in uscita, Skriniar incluso.

“Sarà un mercato particolare, se non saremo sicuri di rinforzare la squadra non lo faremo – ha affermato – Ma sarà difficile per tutti, dovremo valutare le esigenze di chi vuole andare via e regolarsi di conseguenza. Spero comunque che fino alla fine questi giocatori mi convincano che meritano di giocare”. Un segnale evidente, dunque: Skriniar resta tra i cedibili, ma Luis Enrique è sempre pronto a cambiare idea, se del caso.