Kiwior in Serie A: l’Arsenal accetta la formula del prestito

Il difensore polacco, con un passato in Italia, potrebbe far ritorno nel nostro campionato: i Gunners sono pronti a liberarlo a gennaio

E’ ormai da diverse sessioni di calciomercato che il suo nome viene accostato alla Serie A e la prossima, a gennaio, potrebbe essere quella giusta per dire addio all’Arsenal.

L’avventura di Jakub Kiwior in Inghilterra non sta decollando, come tutti speravano e un ritorno in Italia potrebbe diventare davvero realtà . Il classe 2000 polacco di Tychy non va oltre i 320 minuti giocati in stagione, ma 180 di questi sono in EFL Cup contro il Bolton e il Preston NE. Poi quattro spezzoni di gara in Premier League e un tempo contro il Psg, in Champions League. E’ evidente che Kiwior non sia proprio una prima scelta per i Gunners e durante il mercato di gennaio, un trasferimento appare sempre più più probabile. In Inghilterra non hanno molti dubbi, d’altronde le squadre che hanno il suo nome scritto sul taccuino non mancano.

Calciomercato, tutti vogliono Kiwior: Milan, Inter e Juve sul polacco

Così Football Insider scrive che l’idea dell’Arsenal sarebbe quella di cedere il giocatore a titolo definitivo, anche per non correre il rischio di rivederlo poi a Londra a fine stagione.

I Gunners, però, sono consapevoli del fatto che sarà davvero difficile trovare un club che possa accettare tale condizione in inverno. I londinesi , dunque, sono pronti ad aprire ad un addio in prestito: è questa l’opzione più probabile. Un’opzione che fa drizzare le antenne a tutte le big del calcio italiano. D’altronde l’ex difensore dello Spezia in passato è stato accostato soprattutto a Juventus e Milan.

Proprio i bianconeri potrebbero essere la squadra più accreditata ad acquistarlo visti gli stop di Cabal e soprattutto Bremer. Ma il Diavolo con un’eventuale partenza di Fikayo Tomori, proprio in direzione Premier League, potrebbero tornare alla carica. Il portale, inoltre, aggiunge anche l’Inter tra i team interessati. Un’Inter che deve fare i conti con l’età che avanza di Acerbi e de Vrij. Le italiane, però, devono fare attenzione alla concorrenza dei club spagnoli come Villarreal e Siviglia. La situazione va dunque monitorata con attenzione.