Juventus, la scelta è fatta: cessione doppia per finanziare il mercato

I bianconeri si muovono sul mercato in uscita per racimolare le risorse per gli acquisti di gennaio: sono in due a dover essere sacrificati

Il calciomercato di gennaio, sebbene manchi ancora qualche settimana al suo via ufficiale, sta già entrando nel vivo. Si susseguono senza soluzione di continuità rumours vari di trattative o potenziali tali e al centro del ring c’è la Juventus, protagonista annunciata e inevitabile viste le necessità che presenta la rosa bianconera in questo momento, decimata dagli infortuni.

Sarà una Juventus obbligata a fare tante operazioni in entrata, lo stiamo dicendo da un po’ su Calciomercato.it. La richiesta di Thiago Motta a Giuntoli è di ben quattro acquisti nei vari reparti, per avere a disposizione una rosa con sufficienti alternative per provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Sulle nostre pagine vi aggiorniamo costantemente anche sullo stato dei movimenti in entrata, con Antonio Silva priorità individuata dalla Juventus per la difesa. Ma, per forza di cose, il club bianconero dovrà reperire risorse tramite almeno una cessione pesante. O forse, anche di più.

Juventus, via sia Douglas Luiz che Fagioli: verdetto chiaro

La nostra redazione, con il consueto sondaggio su ‘X’, ha chiesto ai propri utenti chi dovrebbe essere il primo sacrificato da Giuntoli per racimolare l’agognato tesoretto. Ma la risposta ha portato a individuarne addirittura due.

Si sono infatti aggiudicati il sondaggio, in perfetta parità (29,6% dei voti ricevuti), Douglas Luiz e Fagioli. A fronte di una doppia offerta soddisfacente, in effetti, potrebbero essere proprio loro a portare nelle casse della società denaro fresco. Meno convincenti invece le altre opzioni Vlahovic e McKennie.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! #Juventus a caccia del tesoretto per finanziare i colpi in entrata sul mercato: chi dovrebbe sacrificare Giuntoli a gennaio a fronte di offerte importanti? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 5, 2024

C’è tanto da monitorare, per l’appunto, anche per le trattative in uscita. La Juventus tenta il Napoli con uno scambio Fagioli-Raspadori, anche se per il momento dagli azzurri non arrivano aperture. E non è finita. In bilico anche Danilo, ma ci sono diversi ostacoli per la partenza verso Marsiglia.