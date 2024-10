Nuova finestra di mercato FIFA: cosa cambia per Inter e Juve

La nuova finestra di mercato della FIFA potrebbe dare grandi vantaggi a Inter e Juventus: cosa cambierà davvero per i due club

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma solamente ieri la FIFA ha confermato tutti i rumors rendendola ufficiale. Dal 1° al 15 giugno 2025 si aprirà una terza sessione di calciomercato oltre quelle in programma tra luglio e agosto e a quella invernale. L’iniziativa è nata per cercare di venire incontro alle 32 squadre che saranno impegnati nel prossimo Mondiale per Club in programma dal 15 giugno al 13 luglio.

“In base alle normative, le associazioni affiliate alla FIFA dei club partecipanti alla FIFA Club World Cup avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione se aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a completa discrezione di ciascuna associazione affiliata alla FIFA”, questo recita il comunicato del massimo organismo calcistico mondiale.

Nuova finestra di mercato FIFA: cosa succede a Inter e Juve

“Queste regole garantiranno che siano presenti le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli”. Ha detto il presidente Gianni Infantino. Lo stesso tiene molto allo spettacolo e all’esito di una competizione che seguirà immediatamente la fine dei campionati, con i calciatori che avranno alle spalle un’intera stagione appena disputata.

Ma quali saranno gli effettivi vantaggi per Inter e Juventus che parteciperanno al Mondiale per Club? Entrambe le società potranno anticipare un acquisto per portarlo negli Stati Uniti. In linea teorica anche le altre squadre di Serie A che non partecipano alla competizione sono libere di comprare i giocatori, ma senza trarne effettivi benefici in campo.

Il vero vantaggio, però, riguarda la questione legata alle liste. Le società che prenderanno parte al Mondiale per Club, infatti, possono modificare la loro lista entro il 3 luglio e non più entro il 27 giugno. Se Inter e Juve, dunque, firmassero un giocatore il 1° luglio, questo potrebbe già partire per l’America e disputare le partite del torneo. Un assist che servirà a sopperire agli addii di quei calciatori il cui contratto scadrà il 30 giugno.

Un vantaggio da non sottovalutare, dato che i neo calciatori di Juventus e Inter avranno più tempo per conoscere la squadra e più partite per entrare nei meccanismi della loro nuova squadra, a differenza di altri colpi delle rivali che potranno scendere in campo solamente più tardi e in gare amichevoli.