Rivoluzione FIFA, UFFICIALE: terza finestra di calciomercato

La notizia nell’aria da qualche giorno e, soprattutto, da qualche ora è adesso ufficiale. La FIFAdà il via libera a una terza finestra di calciomercato.

La nuova sessione, in aggiunta a quella estiva e invernale, per comprare e vendere calciatori può scattare a giugno per favorire i 32 club partecipanti al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio.

“In base alle normative, le associazioni affiliate alla FIFA dei club partecipanti alla FIFA Club World Cup avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione se aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a completa discrezione di ciascuna associazione affiliata alla FIFA”, recita il comunicato del massimo organismo calcistico mondiale.

La FIFA dà la possibilità ai club di inserire nuovi calciatori anche nel bel mezzo del torneo: “Dopo la scadenza per la presentazione delle liste delle squadre, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo di competizione limitato dal 27 giugno al 3 luglio 2025 entro un limite stabilito e in base a limitazioni specifiche. L’obiettivo è comunque incoraggiare i club e i giocatori i cui contratti sono in scadenza a trovare una soluzione appropriata per facilitare la partecipazione dei giocatori.

FIFA, Infantino: “Mondiale per club nuova era per il calcio”

“La Coppa del Mondo per club FIFA 2025 darà il via a una nuova era per il calcio per club in tutto il mondo, con le migliori squadre che si contenderanno il titolo di campioni ufficiali del mondo per club FIFA”, ha detto Gianni Infantino.

“Queste regole garantiranno che siano presenti le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli”. Per il Mondiale per Club potrebbe recuperare Gleison Bremer, infortunatosi gravemente (lesione al legamento) nel corso di Lipsia-Juventus di ieri sera.