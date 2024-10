La Juventus ritorna a volare: affare da 60 milioni e sfida al Barcellona

In rotta di collisione con l’attuale tecnico, sta caldeggiando il suo addio: Juventus in prima linea per il suo acquisto

Pur tra mille difficoltà, la Juventus è riuscita a strappare una vittoria preziosissima sul campo del Lipsia, dando una dimostrazione di forza per certi aspetti impressionante. Sotto di un gol e di un uomo, i bianconeri non hanno abbandonato il proprio credo tattico trovando le idee e le forze per venire a capo di una partita che sembrava impossibile da recuperare. La diagnosi sul grave infortunio accorso a Bremer, però, ha contribuito a rendere più amara la vittoria di Lipsia, almeno nel medio-lungo periodo.

Sebbene la ‘Vecchia Signora’ – come anticipato da calciomercato.it – non abbia intenzione di far ricorso al mercato degli svincolati – è chiaro che l’infortunio del totem brasiliano potrebbe imporre valutazioni importanti per il mercato di gennaio. Ricordiamo, però, che la Juventus ha esaurito gli slot da extracomunitari: un dettaglio tutt’altro che banale che, ad esempio, potrebbe proiettare la corsa al vice Vlahovic in una direzione piuttosto che in un’altra. Si tratta di una zona del campo che – eccezion fatta per il numero 9 serbo – si presenta sostanzialmente sguarnita e priva di ricambi, se non con qualche variante su tema. Nell’ottica del lungo periodo, però, e dunque con un riflesso importante sul mercato estivo, non sono esclusi nuovi colpi di scena.

Calciomercato Juve, dall’Inghilterra: Giuntoli e il Barcellona sulle tracce di Garnacho

Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra – e più nello specifico da ‘The Sun’ – ci sarebbe anche la Juventus nella lista delle pretendenti ad Alejandro Garnacho. L’esterno offensivo argentino – ma con passaporto spagnolo – è ormai in rotta di collisione con ten Hag, la cui panchina, intanto, traballa sempre più pericolosamente.

Desideroso di cambiare aria e di chiudere definitivamente la sua esperienza con la maglia del Manchester United, Garnacho ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. A cominciare a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra – sotto questo punto di vista – sarebbero stati due top club internazionali del calibro di Barcellona e Juventus. Non è la prima volta, in realtà, che il profilo di Garnacho viene accostato con una certa insistenza alla ‘Vecchia Signora’.

Per svariati motivi, però, la ‘Vecchia Signora’ non ha mai affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno. D’altro canto, nonostante la situazione venutasi a delineare, lo United non ha alcuna intenzione di fare sconti. Forti dell’ultimo rinnovo sottoscritto dal classe ‘2004, che ha prolungato fino al 2028 il suo recente contratto, i Red Devils chiederebbero infatti circa 50 milioni di sterline (al cambio quasi 60 milioni di euro) per lasciar partire un calciatore che fino a pochi mesi fa era considerato un perno attorno al quale far ruotare il nuovo progetto tecnico. Barcellona e Juventus sono state avvisate.