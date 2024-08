La Juve ha fretta: blitz da Roma e firma last minute

Giuntoli al lavoro senza sosta anche per le cessioni degli esuberi. Possibile operazione in extremis nella Capitale, i dettagli

Dopo Koopmeiners, Cristiano Giuntoli potrebbe chiudere il mercato in entrata col botto. Ovvero prendendo Jadon Sancho, ai margini del progetto di ten Hag e in uscita dal Manchester United.

Come scritto da Calciomercato.it, i colloqui tra le due dirigenze proseguono e si respira grande fiducia per la buona riuscita dell’affare. I ‘Red Devils’ vorrebbero impostare il tutto con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre i bianconeri possono chiudere solo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni difficili da raggiungere.

In questi ultimi tre giorni di mercato, però, Giuntoli proverà a piazzare pure i restanti esuberi. Oltre a Chiesa, per il quale al momento è sfida a due tra Liverpool e Barcellona, c’è sempre Arthur. Per il brasiliano resta viva la possibilità di un ritorno alla Fiorentina, con la quale i bianconeri vantano rapporti eccellenti come dimostrano le recenti operazioni Kean e Nico Gonzalez.

Lo scorso 21 agosto Calciomercato.it ha scritto che “il brasiliano tornerebbe volentieri a Firenze dove si è espresso anche su buoni livelli lo scorso anno. L’ostacolo da superare è quello quindi dello stipendio, con la Juve chiamata eventualmente di nuovo a contribuire per coprire parte dell’alto ingaggio dell’ex Barcellona”.

Non solo Chiesa, anche Arthur deve trovare una sistemazione: la Lazio insidia la Fiorentina

Stando a ‘La Repubblica’, però, per Arthur c’è anche l’opzione Lazio. L’esubero bianconero non sarebbe una alternativa a Folorunsho, in cima alla lista per completare la mediana, ma il nome scelto per aggiungere qualità al reparto.

“Lo stipendio però è proibitivo (circa 6 milioni a stagione, ndr) per le casse biancocelesti – aggiunge la fonte – servirebbe quindi una partecipazione della stessa Juve per coprire i costi”. Non solo, la Lazio dovrebbe fare una cessione per fargli spazio in lista. In tal senso occhio al nome di Isaksen, “anche se – sottolinea ‘La Repubblica’ – non ha tanta voglia” di lasciare la Capitale. Arthur-Lazio è un affare complesso che potrebbe andare in porto nelle ultime ore di mercato.