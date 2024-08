Batosta Juve, offerto ai rivali di sempre: salta tutto

Juventus, il colpo rischia di complicarsi: lo hanno offerto ai rivali

Sono ore caldissime in casa Juventus per quanto riguarda il mercato. Il club bianconero è pronta ad ufficializzare Pierre Kalulu, che ha sostenuto le visite mediche alla Continassa.

Il difensore francese non sarà però l’unico movimento di mercato di questi ultimi giorni. Il club bianconero è al lavoro sia per quanto riguarda le uscite che le entrate. A livello di uscite il nome più caldo è quello di Chiesa, per cui si scalda la pista Barcellona, mentre per i nuovi innesti sono diversi i profili da tenere in considerazione. Oltre al fronte Koopmeiners, con la Juventus che sta cercando di convincere l’Atalanta e di risolvere il nodo commissioni, c’è anche da considerare l’innesto di Nico Gonzalez. L’argentino preferisce i bianconeri proprio rispetto agli orobici e può essere il nuovo rinforzo per l’attacco di Thiago Motta. Ma per l’attacco non va esclusa nemmeno l’occasione Raheem Sterling.

Juventus, il Chelsea offre Sterling all’Aston Villa

L’inglese è ormai un epurato in casa Chelsea. Maresca non l’ha convocato per la gara di Conference League contro il Servette e ha fatto capire che dovrà cercarsi un’altra squadra.

E questa squadra potrebbe essere proprio la Juve. Il nome fa gola a Giuntoli e alla dirigenza bianconera, ma il problema è rappresentato dall’ingaggio, anche se la situazione in casa Chelsea sembra essere talmente disperata che i ‘Blues’ sarebbero pronti a pagare la metà dello stipendio del calciatore di origini giamaicane. Una situazione che può favorire la Juve, ma attenzione alla concorrenza dalla Premier. Il Chelsea, secondo il ‘Mirror’ starebbe offrendo Sterling a numerosi club e tra questi c’è l’Aston Villa. Il club di Birmingham, che disputerà la Champions League potrebbe essere destinazione gradita al giocatore, che, secondo quanto sottolinea il tabloid britannico, preferirebbe restare in Premier piuttosto che trasferirsi all’estero. Sterling conta infatti di riconquistare il posto in Nazionale e la Premier potrebbe offrirgli maggiori garanzie, soprattutto rispetto all’Arabia Saudita. Il calciatore sa che deve cambiare aria: si sta allenando a parte e non rientra nei piani del club. I prossimi giorni saranno quindi decisivi.