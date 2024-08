Ancora escluso, ormai è rottura totale: la Juve può approfittarne

Altra esclusione e rottura totale tra il club e il giocatore: ad approfittarne potrebbe essere la Juventus

Sono ore molto calde per il mercato della Juventus. Il club bianconero è ormai pronto ad accogliere Pierre Kalulu dal Milan, ma il difensore francese non sarà il solo innesto.

In particolare il club bianconero sta sondando il terreno per rinforzi in attacco. Nico Gonzalez e Koopmeiners sono tra i nomi più caldi. L’argentino in particolare pare essere il primo nome della lista, ma attenzione anche ad una suggestione dall’Inghilterra. Il Chelsea è costretto a vendere e tra gli esuberi c’è Raheem Sterling. L’attaccante inglese è ormai un separato in casa ‘Blues’ ed è sostanzialmente destinato a trovare un’altra squadra per evitare di trascorrere un’intera stagione in tribuna.

Juventus, Sterling fuori anche in Conference: occasione bianconera

Sterling non è una nuova suggestione in casa Juventus e il suo approdo in bianconero non va escluso: il Chelsea è pronto a cederlo in prestito e anche a pagare parte dello stipendio. Un’idea che alla Juve potrebbe fare gola.

E che potrebbe prendere piede nelle prossime ore, perché da Londra è arrivato un nuovo segnale. Come se non fosse sufficiente, Sterling ha avuto infatti una nuova conferma in merito al suo futuro. Il Chelsea, impegnato contro il Servette nei preliminari d’andata di Conference League, ha deciso di non convocare l’attaccante di origini giamaicane. Sterling ha ancora tre anni di contratto con il Chelsea, ma la situazione ormai appare chiara. Il giocatore è un separato in casa, non rientra nei piani di Maresca e dovrà necessariamente fare le valigie in questi ultimi giorni di mercato.

In questo senso per la Juventus può davvero risultare un’occasione dell’ultima ora. Resterà da capire se Giuntoli proverà ad affondare il colpo in base alle esigenze di Thiago Motta e soprattutto al fatto se il Chelsea sia effettivamente disposto a pagare metà stipendio. Le prossime ore potrebbero essere caldissime.