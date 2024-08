Stipendio pagato a metà, così la Juventus chiude il colpo in prestito

Il club apre al pagamento di parte dello stipendio, ora la Juventus può chiudere un altro colpo in attacco: un solo ostacolo

Almeno altri tre colpi, probabilmente quattro: Cristiano Giuntoli deve stringere i tempi e darsi da fare nei prossimi 10 giorni per completare la rosa della Juventus. Il primo nuovo arrivo dovrebbe essere Kalulu che dopo una lunga riflessione ha detto sì. In ballo ci sono poi ancora i nomi di Koopmeiners e Nico Gonzalez, mentre non è escluso che i nuovi esterni d’attacco diventino due negli ultimi giorni di mercato.

Ecco perché il Football Director bianconero continua a monitorare diversi nomi come Francisco Conceicao ed ecco perché a Torino potrebbe interessare la notizia che arriva dalla Premier League. È da Londra che giungono notizie che potrebbero diventare appetibili per la Juventus dopo quanto accaduto nella prima giornata del campionato inglese. Partita di debutto finita male per il Chelsea, sconfitto 2-0 dal Manchester City, con Sterling che ha fatto da spettatore. Un’esclusione che avrebbe convinto l’attaccante inglese a prendere in considerazione un trasferimento durante questa finestra di calciomercato. Del resto la società era stata chiara sul fatto che non rientrasse tra gli intoccabili di Maresca e ora il campo ha dato la conferma.

Calciomercato Juventus, Sterling: il Chelsea pronto a pagare parte di stipendio

A questo, secondo quanto riportato da ‘Hitc’, si aggiunge la disponibilità del Chelsea a pagare una parte del ricco stipendio di Sterling. Una novità che potrebbe intrigare la Juventus che finora aveva considerato irraggiungibile il calciatore proprio per i costi dell’operazione e per l’elevato ingaggio.

Ora un approdo in prestito e con parte dell’ingaggio pagato dai Blues potrebbe diventare una prospettiva allettante. Sullo sfondo resta la Saudi Pro League che potrebbe acquistare il calciatore anche a titolo definitivo e garantirgli un ingaggio ancora maggiore rispetto a quello del Chelsea. Il calciatore però non è attratto dalla soluzione saudita e valuta tutte le possibilità. Juventus compresa.