DIRETTA Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Kalulu: le trattative del 14 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di mercoledì 14 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Tre giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A, con tante squadre che devono ancora completare la rosa e piazzare colpi decisivi tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

La Juventus spera di chiudere il prima possibile l’affare Teun Koopmeiners, oltre ovviamente a Pierre Kalulu e agli esterni d’attacco. Il francese è vicinissimo mentre per l’olandese serve l’accordo con l’Atalanta, in avanti si lavora per Gonzalez e Conceicao in primis. Dopo la questione Brescianini, il Napoli è chiamato a reagire e dare una sterzata enorme alla sua estate mentre l’Inter ragiona sugli ultimissimi colpi, il Milan punta Fofana. La Lazio punta a portare Dia in giornata a Roma, i giallorossi devono risolvere la situazione Dybala e il terzino. Tutte le trattative di oggi mercoledì 14 agosto LIVE.

LIVE

08:32 Il Genoa su Fabio Silva: può essere l'erede di Gudmundsson Il Genoa è a caccia di attaccanti, con Gudmundsson che resta in attesa. I rossoblù si stanno muovendo per Fabio Silva del Wolverhampton, avrebbero già incassato il gradimento del giocatore anche grazie al connazionale Vitinha. Questo affare potrebbe dare il via libera all’addio dell’islandese.

08:03 Kalulu a un passo dalla Juve Pierre Kalulu è davvero a un passo dalla Juventus. Il francese, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare già domani a Torino: prestito con diritto di riscatto a percentuale sulla futura rivendita.