Atalanta, affare fatto: accettata la proposta

A poche ore dal via della Supercoppa arrivano notizie importanti per l’Atalanta anche in chiave mercato

Una delle gare più importanti della storia dell’Atalanta. Non si può definire altrimenti la sfida contro il Real Madrid in programma stasera a Varsavia dove in palio c’è la Supercoppa Europea.

In casa nerazzurra però si lavora fortemente anche sul mercato. Perso Marc Pubill, che non ha superato le visite mediche, il club orobico è a caccia di un rinforzo sull’esterno destro. E tra le alternative valutate c’è Wesley, classe 2003 del Flamengo. E in questo senso dal Brasile arrivano novità importanti per quanto riguarda il possibile trasferimento del giovane verdeoro.

Come infatti riferisce ‘Globo Esporte’, il Flamengo avrebbe già detto sì a quella che è la proposta atalantina di 20 milioni di euro (16 milioni e 4 di bonus). Un’offerta che soddisfa il club rossonero. La decisione ora è nelle mani del 20enne terzino destro e del suo staff, che detengono il 10% dei diritti economici. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Stando quindi a quanto riferito dal Brasile, tutto dipende dal giocatore, che dovrà decidere se lasciare il Flamengo e accettare la proposta atalantina o meno.