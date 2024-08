Calciomercato Serie A, da Abraham a Osimhen: gli aggiornamenti dell’11 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di domenica 11 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

La stagione è iniziata con le prime partite di coppa Italia (ieri di scena il Napoli di Conte che ha battuto il Modena solo ai calci di rigore), ma il calciomercato continua ad essere grande protagonista.

Tante le squadre di Serie A che devono accelerare per completare la rosa: dopo aver perso Todibo – passato ufficialmente al West Ham – la Juventus cerca un altro sostituto da mettere a disposizione di Thiago Motta. La settimana prossima, invece, potrebbe essere quella giusta per chiudere l’affare Koopmeiners. Il Milan attende Emerson Royal mentre in casa Napoli tiene banco il caso Osimhen: l’attaccante nigeriano è stato escluso dai convocati per la partita di Coppa Italia con il Modena al termine della quale il tecnico Antonio Conte ha chiesto espressamente rinforzi per la sua squadra. La sua speranza è di avere a stretto giro Romelu Lukaku. Intanto la Lazio è sempre più vicina a Boulaye Dia. Tutte le trattative in diretta di questo domenica 11 agosto su Calciomercato.it.

LIVE

09:43 Milan, Fofana anche a parametro zero Il Milan resta sulle tracce di Youssouf Fofana. Il centrocampista franco-maliano piace ai rossoneri che potrebbero aspettare anche la prossima estate per ingaggiarlo a parametro zero.

08:33 Lazio, sirene inglesi per Mandas In attesa di chiudere la trattativa per l’arrivo di Boulaye Dia dalla Salernitana, alla Lazio arriva un’offerta per Mandas. Il greco classe 2001 piace in Inghilterra, in particolar modo a Wolverhampton e Southampton che sarebbero disposte a mettere sul piatto 20 milioni per l’ex Ofi Creta.