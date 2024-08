Milan, il terzo colpo è servito: Emerson Royal in città | VIDEO CM.IT

Il Milan di Paulo Fonseca piazza il terzo colpo. E’ iniziata ufficialmente l’avventura in rossonero di Emerson Royal

Non si ferma il calciomercato del Milan. Paulo Fonseca potrà presto abbracciare un nuovo acquisto. Dopo una lunghissima trattativa, il club rossonero è riuscito, infatti, a mettere le mani su Emerson Royal. L’affare si è chiuso nelle scorse ore, permettendo così lo sbarco a Milano del brasiliano.

Il giocatore, per il quale il Diavolo verserà 15 milioni di euro, più eventuali bonus, nelle casse del Tottenham, è atterrato all’aeroporto di Linate dopo le 21.30. Domani, di buon mattino, così svolgerà le visite mediche che lo porteranno a mettere nero su bianco. Una volta superati i test medici, quindi, Emerson Royal, si recherà a Casa Milan, in via Aldo Rossi, per firmare il contratto da quattro stagione, con opzione per il quinto, a poco meno di tre milioni di euro netti a stagione.

Milan, un nuovo terzino destro per Fonseca

Il Milan è stata sempre la prima scelta di Emerson Royal, che adesso potrà così cercare di rilanciarsi dopo un’avventura non proprio esaltante a Londra.

Dovrà convincere i tifosi, apparsi scettici, e chiaramente Paulo Fonseca, che per la sfida contro il Torinodovrebbe, però, continuare ad affidarsi a Davide Calabria. Ma da oggi per il capitano ci sarà da faticare molto di più per riuscire a giocare titolare. Ora il tecnico portoghese ha una nuova freccia da usare per il suo arco, senza dimenticare Pierre Kalulu, che all’occorrenza potrà giocare sulla destra.