Milan, cambiano i piani a centrocampo: ipotesi colpo a parametro zero

Inizia la fase conclusiva del calciomercato e il Milan targato Fonseca potrebbe cambiare i propri piani a centrocampo

Il Milan pensa a una mossa a sorpresa per il centrocampo di Paulo Fonseca mentre si avvicina il debutto in campionato contro il Torino di Paolo Vanoli.

Dopo aver definito la trattativa per l’arrivo in rossonero di Emerson-Royal, il Milan passa al centrocampo. Da tempo il club presieduto da Paolo Scaroni infatti è alla ricerca di un rinforzo per la mediana, anche e soprattutto alla luce di alcune possibili partenze, tra cui quella di Yacine Adli il quale ha ricevuto una importante offerta dal Qatar ma ha estimatori anche in Europa. E poi c’è Ismael Bennacer, intenzionato a trasferirsi in Arabia Saudita in questa sessione estiva di calciomercato.

Ecco perché gli uomini mercato del Milan da tempo sono alla ricerca di un centrocampista polivalente, un giocatore capace di soddisfare le esigenze tecniche di Paulo Fonseca il cui lavoro ha già dato risposte importanti durante le amichevoli estive di lusso. Ma in vista della stagione ufficiale servono rinforzi, soprattutto in mediana, dove da tempo il Diavolo ha individuato in Youssouf Fofana il possibile innesto giusto da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, a centrocampo cambia strategia

Quello di Youssouf Fofana, classe ’99 franco-maliano del Monaco, reduce dagli Europei giocati con la Francia in Germania, è un nome che circola da mesi negli ambienti rossoneri. Il giocatore gradirebbe giocare nel Milan e per questo è disposto a altre offerte che gli arriveranno dopo aver già respinto quella del West Ham.

Sulle sue tracce c’è anche il Manchester United, ma Fofana vede il suo futuro in rossonero e aspetta il momento giusto. Il Monaco nelle prossime ore sarà impegnato a Barcellona, per il trofeo Gamper e c’è attesa per capire se il classe ’99 – da poco rientrato dalle vacanze post Euro 2024 – verrà convocato o meno. Una eventuale esclusione confermerebbe lo status di partente del giocatore, valutato 35 milioni di euro dal club transalpino e per il quale il Milan ha offerto 20 milioni. Insomma, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza… anche tra un anno.

Già, perché Youssouf Fofana ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 col Monaco e quindi non è da escludere un eventuale approdo in rossonero tra circa dieci mesi a parametro zero. In tal caso, il Milan dovrebbe trovare una alternativa per il campionato ormai imminente. Ecco perché ci si è mossi chiedendo il prezzo di Manu Kone del Borussia Monchengladbach, ma anche quello di Johnny Cardoso del Betis.