Napoli, Conte accontentato: arrivano le cessioni

Interesse dalla Spagna, partenza vicina: Conte può essere accontentato e il mercato in entrata del Napoli può svoltare

Una qualificazione ottenuta per il rotto della cuffia. Il Napoli passa il turno in Coppa Italia solo ai calci di rigore. L’esordio ufficiale di Antonio Conte è ricco di sofferenze e le parole del tecnico pronunciate a fine gara risuonano forti e chiare. “C’è tanto da lavorare e va rafforzato l’organico” ha affermato l’ex ct della Nazionale.

Un messaggio per la società, che è al lavoro su diversi fronti. Uno su tutti David Neres. Il brasiliano è uno dei primi obiettivi, ma come raccontato serve prima cedere per acquistare. Diversi sono i profili in partenza. Spinosa in particolare è la questione Folorunsho, con il clima tra Conte e il giocatore che è davvero molto teso. Tra gli altri nomi in partenza c’è anche Natan. Il brasiliano, arrivato la scorsa stagione, potrebbe salutare destinazione Spagna.

Come riferisce ‘Acb’, il Real Betis infatti ha messo nel mirino il difensore brasiliano. Il club andaluso è in cerca di rinforzi in difesa e il giocatore è diventato l’obiettivo numero uno dopo la mancata possibilità di arrivare a Soumaila Coulibaly, difensore francese classe 2003 del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha chiuso le porte ad una partenza del centrale e il Betis è pronto a virare con forza su Natan. Ora il Napoli attende l’offerta giusta per iniziare ad incassare un tesoretto importante e fare in modo che anche il mercato in entrata possa assumere una svolta, anche se gli spagnoli preferirebbero acquistare il giocatore in prestito.