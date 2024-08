Juventus, Giuntoli pensa al colpo a sorpresa: asse di mercato e scambio

Il mercato della Juventus è in continua evoluzione: tra cessioni, futuri da definire e possibili colpi a sorpresa

Sta per iniziare la fase conclusiva della finestra estiva di calciomercato e il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli lavora su più tavoli.

Continua a lavorare incessantemente Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus reduce da una settimana non semplice sul fronte mercato. Una settimana segnata dalla beffa rappresentata dal caso Jean-Clair Todibo, il difensore francese classe ’99 che il West Ham ha soffiato ai bianconeri con un vero e proprio blitz da 40 milioni di euro. Uno stimolo in più per spingere da qui al 30 agosto per consegnare i migliori rinforzi possibili a Thiago Motta, partendo da Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, ma non solo.

C’è da considerare anche il mercato in uscita. Dopo i vari Soulé, Huijsen, Kean, Iling-Junior, Barrenechea, De Winter, Kaio Jorge, Aké e Frabotta, la Juventus potrebbe piazzare altri giocatori. Tra questi c’è Joseph Nonge, la cui partenza potrebbe permettere alla Vecchia Signora di fare ancora cassa, andando così ad arricchire il tesoretto di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista classe 2005 belga, ma originario della Repubblica Democratica del Congo è in bianconero dal 2021 ed è passato per la formazione Next Gen. Ora potrebbe lasciare la Juventus nonostante abbia altri due anni di contratto con il club bianconero. Poteva finire nell’affare Todibo come contropartita tecnica da offrire al Nizza, ma ha anche altre richieste da parte di diverse società europee. La sua cessione potrebbe far incassare altri 5 milioni di euro alla Juventus, alle prese anche e soprattutto con la vicenda relativa a Federico Chiesa. Non sarà semplice piazzarlo da qui al 30 agosto anche se il Besiktas ha confermato l’interesse al netto dei costi dell’eventuale operazione. Il vicepresidente del club turco, Huseyin Yucel, ha confermato: “Il giocatore ha un’aspettativa d’ingaggio pari a 9 milioni di euro annui e la Juventus ne vuole 15 per farlo partire”.

Calciomercato Juventus, asse col Manchester United tra Chiesa e Sancho

Se alla fine Chiesa dovesse lasciare la Juventus (ma anche in caso di permanenza) Giuntoli potrebbe tornare su Jadon Sancho, ieri protagonista in negativo con un rigore sbagliato in Community Shields nella partita vinta dal Manchester City contro i rivali dello United. I Red Devils vorrebbero cederlo a titolo definitivo, Giuntoli preferirebbe la formula del prestito.

Ma occhio a un possibile asse di mercato con il Manchester United che sarebbe interessato proprio a Federico Chiesa: è presto per parlare di una trattativa o di un possibile scambio, ma l’interesse del club inglese sarebbe concreto e potrebbe portare a inattesi sviluppi nelle ultime settimane di mercato.