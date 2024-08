Juventus, due regali a Thiago Motta: Giuntoli prepara il colpo da 90 milioni

Sta per iniziare una settimana cruciale per il calciomercato estivo della Juventus: Giuntoli prepara il doppio colpo

Una doppio colpo da novanta milioni di euro: è questa la strategia della Juventus nella settimana che porterà al debutto in campionato.

Quella che sta per arrivare si preannuncia una settimana importante per il calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo il mancato arrivo di Jean-Clair Todibo contano di rifarsi nei giorni che porteranno all’esordio in campionato in programma lunedì 19 agosto alle 20.45 contro l’ambizioso e neopromosso Como di Cesc Fabregas. Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli, infatti, conta di chiudere due trattative per consegnare a Thiago Motta nuovi rinforzi in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva.

Un doppio colpo che comporterà un esborso economico da novanta milioni di euro, più o meno quanto il club bianconero ha incassato finora in questa estate con le numerose cessioni operate dallo stesso Cristiano Giuntoli, in particolar modo quelle di Matias Soulé alla Roma (circa 25 milioni di euro), Dean Huijsen al Bournemouth per 15 milioni. E ancora, il passaggio di Moise Kean alla Fiorentina ha consentito di incassare 13 milioni, da sommare a quelli arrivati dalle cessioni di De Winter e Kaio Jorge, mentre quelle di Iling-Junior e Barrenechea sono rientrate nell’affare che ha portato Douglas Luiz in bianconero dall’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, Giuntoli prepara i colpi da novanta

E in attesa di capire quale sarà il futuro di Federico Chiesa, nei prossimi giorni Cristiano Giuntoli conta dunque di chiudere due trattative… da novanta. Questa la cifra che la società bianconera dovrebbe spendere da qui a qualche giorno per assicurarsi due rinforzi importanti.

Il primo è rappresentato da Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese, ormai in rotta con l’Atalanta, è da tempo nel mirino della Vecchia Signora, arrivata a offrire 50 milioni per l’ex Az Alkmaar. Una cifra importante, ma che potrebbe non bastare per strappare il sì dei bergamaschi che potrebbero lasciarsi andare sui 55. Ad ogni modo, la sensazione è che l’affare si farà: del resto all’Atalanta non converrebbe trattenere controvoglia un giocatore del livello di Koopmeiners e la Juventus finora è l’unica società ad essersi mossa concretamente. Già trovato, invece, l’accordo con il giocatore che in bianconero arriverebbe a guadagnare 4,5 milioni di euro netti a stagione.

E poi c’è Nico Gonzalez: nei giorni scorsi il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto 30 milioni di euro per l’argentino della Fiorentina. Il club di Rocco Commisso ne chiede tra i 35 e i 40 e punta a chiudere prima l’affare Albert Gudmundsson. Nico resta comunque il primo obiettivo della Juventus che segue anche Galeno, il quale ha dato già l’assenso a un eventuale trasferimento in terra piemontese col Porto che sarebbe disposto a trattare sul prezzo del cartellino.