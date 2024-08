Un altro Todibo, il Milan è avvisato: il West Ham glielo scippa

Il Milan cerca un altro attaccante, ma uno dei principali obiettivi ora è ‘circondato’ dagli interessi della Premier League

Il mercato del Milan sta vivendo un frangente di attesa ma che al tempo stesso sarà decisivo. Perché i problemi per arrivare a Youssouf Fofana al momento portano all’impossibilità di mettere a segno un colpo importante a centrocampo. Che serve a Fonseca e neanche poco, così come rimpolpare il reparto offensivo delle punte. Il solo Morata, anche senza dimenticare Jovic, non può bastare. Non a caso da qualche settimana si è accesa la pista Tammy Abraham, attaccante in uscita dalla Roma. Ci sono stati dei contatti, ma in ogni caso rimasti abbastanza superficiali o comunque non trasformati in una trattativa.

Anche perché i rossoneri vorrebbero prima chiudere qualche cessione, per liberare spazio economico e non solo. Paulo Fonseca stima molto l’inglese, poi trovare una quadra con i giallorossi che hanno bisogno anche loro di diverse uscite non sarà assolutamente facile. Perché Ghisolfi vorrebbe almeno 25 milioni di euro, difficilmente il Milan arriverà oltre i 18-20. E per Abraham resta comunque da considerare la possibilità di un ritorno in Premier League, suo principale obiettivo già da qualche anno. E in Inghilterra sarebbero al momento due le squadre interessate. Una è il Bournemouth di una vecchia conoscenza romanista come Tiago Pinto, che lo ha portato a Trigoria nel 2021 per raccogliere l’eredità di Edin Dzeko. Spesa importante, resa a corrente alternata. Bene il primo anno, male il secondo concluso con l’infortunio al crociato. E il ritorno nelle ultime settimane non è stato esaltante.

Milan, Abraham a rischio: ora c’è anche il West Ham

Ma c’è chi ancora crede nelle sue qualità, De Rossi ci sta lavorando ma intanto ha avuto Dovbyk che sarà il titolare. Fisicamente e tecnicamente è un ottimo giocatore, deve dimostrare di poter ritrovare la vena realizzativa. Secondo ‘Football Insider 247’, oltre alle Cherries anche il West Ham ora avrebbe posato le sue attenzioni su Tammy Abraham. Gli Hammers pensavano a Jhon Duran, decisamente più costoso dell’inglese della Roma che potrebbe arrivare per 25-28 milioni.

E infatti l’accordo con l’Aston Villa non è arrivato e così l’affare è saltato. Il Bournemouth, che dai giallorossi ha preso già Kluivert e Vina in passato, ha appena venduto Solanke al Tottenham per circa 70 milioni e ora deve sostituirlo. Ma deve fare i conti proprio col West Ham, che in ogni caso dovrebbe prima cedere Ings. Ma che potrebbe effettuare un altro sgarbo a un’italiana dopo Todibo soffiato alla Juve. Anche se, a quanto scrivono in Inghilterra, Abraham preferirebbe il Milan dal momento che gioca la Champions League e ha senza dubbio più appeal. Ma la priorità è tornare a giocare con continuità.