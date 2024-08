“Un anno in tribuna, addio Nazionale”: Chiesa, neanche un minuto in campo

Rischia grosso Federico Chiesa, il giocatore può finire in tribuna alla Juventus e dire addio alla Nazionale

L’esplosione del caso Koopmeiners ha soltanto apparentemente allontanato il focus in casa Juventus su altre tematiche assai delicate, come il futuro di Federico Chiesa. Il giocatore è finito ai margini del club bianconero, come confermato dalla società in questi giorni, e facendo parte della lista dei fuori rosa deve trovarsi una sistemazione.

Situazione ancora da definire per quanto riguarda il suo addio, le cui modalità andranno naturalmente concordate anche con i bianconeri. In questi giorni, si prevede un summit tra l’agente di Chiesa e la Juventus, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, per provare a fare ordine e trovare una soluzione condivisa. Rimangono sullo sfondo diverse squadre interessate, Chiesa piace sempre alla Roma e a De Rossi e l’agente ha sondato anche Chelsea e Tottenham, ma attenzione a una ulteriore soluzione che avrebbe del clamoroso.

Qualora Chiesa non trovasse una soluzione soddisfacente per sé e per la Juventus e pensasse di rimanere a Torino, per andare in scadenza a fine stagione, non ci sarebbero possibilità di ricucire il rapporto con i bianconeri. Secondo la giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle, che ha fatto il punto della situazione sul suo canale Youtube, Chiesa correrebbe “il serio rischio di passare tutta la stagione in tribuna se restasse. A quel punto, perderebbe anche il posto in Nazionale”. Uno scenario che per il giocatore sarebbe sicuramente da evitare.