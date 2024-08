Juventus, caccia all’esterno: tra Adeyemi e Galeno spunta l’idea Raphinha | CM.IT

La Juventus è alla ricerca di un esterno d’attacco: l’ultimo nome in ordine di tempo è quello di Raphinha del Barcellona

Grande movimento in casa Juventus in questi ultimi giorni. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, Cristiano Giuntoli, si è concentrato sulle cessioni, ufficiali quelle di Matias Soulé alla Roma e Dean Hujisen al Bournemouth, ma per rinforzare la rosa sono tanti i nomi sul tavolo.

In particolare è il ruolo di esterno d’attacco ad essere maggiormente attenzionato in questo ultimo periodo. Ben sapendo che l’obiettivo principale dell’intero mercato bianconero continua ad essere Teun Koopmeiners dell’Atalanta, con Jean-Clair Todibo del Nizza che si avvicina sempre di più a Torino per rinforzare la linea difensiva, sulla linea laterale avanzata si registrano diversi interessamenti. Da tempo vi parliamo degli obiettivi in casa Porto, club che necessità di fare cassa a causa della delicata situazione finanziaria in cui versa. Wenderson Galeno appare il giocatore che i lusitani sacrificherebbero volentieri, a fronte di una offerta vicina ai 35 milioni di euro, mentre non vorrebbero privarsi di Francisco Conceicao, a meno di proposte impossibili da rifiutare.

Per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, invece, il discorso è leggermente diverso. I tedeschi non hanno alcuna necessità di vendere e per privarsi del proprio gioiello non intendono incassare una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Richieste importanti che, come raccontato nei giorni scorsi, complicano, e non poco, questa eventuale trattativa, nonostante i discorsi avviati con l’entourage del calciatore. Senza dimenticare il grande classico del calciomercato, quel Domenico Berardi che, complice la retrocessione in Serie B, questa volta potrebbe davvero lasciare il Sassuolo. Ma l’ultima idea venuta fuori in queste ultimo ore porta direttamente in Spagna, precisamente a Barcellona.

Raphinha-Juventus, ecco quanto chiede il Barcellona

Stiamo parlando di Raphael Dias Belloli, meglio conosciuto come Raphinha. Reduce da una stagione in chiaroscuro con la maglia del Barcellona, il 27enne di Porto Alegre ha vissuto l’esperienza della Copa America questa estate col Brasile, eliminato ai quarti di finale dall’Uruguay ai calci di rigore. Il nuovo allenatore dei catalani, Hans-Dieter Flick, sembra voler puntare con decisione su Nico Williams dell’Athletic Bilbao, grande protagonista dell’Europeo vinto dalla Spagna, e Raphinha potrebbe davvero partire. Il prodotto del vivaio del Vitoria Guimaraes è corteggiato dai club arabi, ma vorrebbe continuare la sua avventura in Catalogna, forte di un contratto valido fino al 2027. Ma, come detto, nelle ultime ore è stato accostato anche alla Juventus: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Barcellona vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore per una cifra che si aggira sui 45 milioni di euro, richiesta decisamente importante, mentre il suo ingaggio supera i 5 milioni netti a stagione. Particolare di grande rilevanza è il possesso del passaporto italiano, visto che, nel caso dei bianconeri, non hanno a disposizione altri slot per tesserare calciatori extracomunitari. A prescindere da tutto, si tratta solo di un’idea, una suggestione allo stato attuale. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.