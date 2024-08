La Juve molla Koopmeiners, decisione presa: salta l’affare

Visto il tira e molla con l’Atalanta per Koopmeiners la Juventus dovrà fare delle valutazioni. Proprio sull’olandese verte il sondaggio odierno della nostra redazione

Il mercato della Juventus è ancora tutto da completare. I bianconeri lavorano sia per l’attacco, con particolare riferimento alle corsie esterne, alla luce anche della situazione di Chiesa, che sul centrocampo dove dopo Douglas Luiz e Thuram si punta ad un altro gioiello.

Per la mediana il grande obiettivo è sempre Teun Koopmeiners, reduce da grandi stagioni con la maglia dell’Atalanta e capace di fare la differenza in un’annata in cui la truppa di Gasperini ha anche portato a casa un trofeo di grande prestigio come l’Europa League. Ben 15 gol e 7 assist nella stagione dell’olandese considerando tutte le competizioni disputate dalla Dea in un complessivo di 51 presenze che lasciano ben intendere quanto sia stato importante all’interno dei meccanismi degli orobici.

Si tratta di un calciatore arrivato alla sua piena maturità e prontissimo anche per esprimersi sui massimi livelli eventualmente in una nuova realtà. Motta sta provando a ricostruire una Juventus giovane ed ambiziosa e un colpo come quello dell’olandese potrebbe risultare decisivo per alzare ulteriormente l’asticella della qualità.

Calciomercato Juventus, tira e molla con Koopmeiners: scelta fatta

La Juve e Koopmeiners avrebbero trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, ma manca ancora l’intesa con l’Atalanta viste le alte richieste.

Il tira e molla tra bianconeri e nerazzurri quindi prosegue alla luce della distanza da colmare tra domanda ed offerta per un calciatore fondamentale nei meccanismi della Dea che ha quindi un valore di mercato inevitabilmente molto importante.

Una situazione complessa ma che andrà risolta in un senso o nell’altro per poter consentire ad entrambi i club di proseguire nelle proprie strategie di mercato. Proprio in virtù degli ostacoli nella trattativa nel sondaggio per ‘Ti Amo Calciomercato’ della nostra redazione su X, abbiamo chiesto se la Juventus dovrebbe mollare la pista legata al classe 1998 olandese.

Con il 60% delle preferenze i fan su X opterebbero per il mancato acquisto di Koopmeiners, con buona pace di chi invece vorrebbe vederlo in quel di Torino.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X dalla redazione di Calciomercato.it in merito al futuro di Koopmeiners: