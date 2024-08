DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Nico Gonzalez: gli aggiornamenti del 2 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella sua fase decisiva: tutti gli aggiornamenti di venerdì 2 agosto, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

La nuova stagione e l’inizio della Serie A si avvicinano. È l’ultimo mese di calciomercato estivo e proseguono senza sosta le trattative in vista dell’inizio del campionato. Tanti i colpi ancora in canna per le big e non solo, in Italia e all’estero.

La Juventus è sempre protagonista: dopo le cessioni di Huijsen e Soulé, il club bianconero sta tentando di sbloccare gli affari Todibo e Koopmeiners. Nel mirino per gli esterni d’attacco è finito anche Nico Gonzalez, che piace molto all’Atalanta di Gasperini. La Roma ha accolto il suo nuovo bomber, Dovbyk, mentre prosegue la ‘telenovela’ Osimhen-Lukaku in casa Napoli. Dopo Pavlovic, il Milan accelera per Fofana. Per l’attacco occhi sempre puntati su Abraham. Tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 2 agosto, in diretta su Calciomercato.it.