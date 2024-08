Accordo trovato, Koopmeiners alla Juventus: le cifre

La Juventus avrebbe trovato l’accordo totale con l’Atalanta per il trasferimento di Koopmeiners in bianconero: c’è solo una condizione

Teun Koopmeiners alla Juventus, affare fatto. Sarebbe arrivata ad un punto di svolta la trattativa per il trasferimento del centrocampista olandese in bianconero.

Una trattativa nella quale Giuntoli parte da un punto di forza: come raccontato da Calciomercato.it, infatti, la Juventus ha da tempo l’accordo con Koopmeiners che ha dato la sua parola alla società piemontese e vuole vestire soltanto bianconero. Non un aspetto secondario quando si tratta di calciomercato, nonostante la ritrosia dell’Atalanta a cedere il proprio calciatore.

In più di un’occasione la famiglia Percassi ha ribadito la volontà di tenere in rosa il 26enne di Castricum, consapevoli che per un’Atalanta che deve puntare ancora in alto la cessione di un calciatore come Koopmeiners sarebbe complicata da digerire. Una idea che si sta scontrando però la tenacia di Giuntoli che, tra un colpo in entrata e una cessione, ha continuato a lavorare ai fianchi della Dea fino ad arrivare al sì.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta dice sì per Koopmeiners: i dettagli

A dare la notizia dell’accordo tra Juventus e Atalanta per Koopmeiners è Edoardo Mecca che su X entra nei dettagli dell’operazione.

Un’operazione che, al di là degli aspetti economici, avrebbe anche una condizione molto particolare: il centrocampista olandese, infatti, resterebbe in nerazzurro fino alla finale di Supercoppa, trasferendosi alla corte di Thiago Motta soltanto dopo la sfida contro il Real Madrid, primo trofeo della stagione e appuntamento storico per la Dea.

Mecca su X scrive infatti: “Trovati tutti gli accordi tra Atalanta e Juventus per Teun Koopmeiners intorno ad una cifra per 50 milioni + 5 di bonus. L’Atalanta avrebbe inoltre richiesto la possibilità di averlo ancora per la finale di Supercoppa Europea, evento storico per i bergamaschi. RoboKoop, salvo cambi dell’ultimissima ora, sarà un giocatore bianconero”. Dovesse trovare conferma questo accordo, Koopmeiners giocherebbe il 14 agosto Real Madrid-Atalanta, per poi trasferirsi già dl giorno successivo alla Juventus.

Un patto questo particolare e non certo privo di rischi con un eventuale problema fisico del calciatore che potrebbe mandare il piano bianconero alle ortiche. Vedremo se davvero ci sarà il via libera per Koopmeiners alla Juventus e, nell’eventualità, quando l’olandese si metterà a disposizione del suo nuovo club.