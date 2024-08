Sprint Galatasaray per Gabriel Sara: cifre e dettagli | CM.IT

Centrocampista brasiliano con il vizio del gol, Gabriel Sara è finito anche nei radar di alcune squadre italiane, Atalanta in primis

Dopo un lungo corteggiamento, il Galatasaray ha deciso di accelerare in maniera importante per Gabriel Sara. Accostato a giugno alla Roma e valutato anche dall’Atalanta come alternativa a O’Riley del Celtic Glasgow, il centrocampista brasiliano ha molto mercato anche in Inghilterra (Crystal Palace, Leicester e Leeds), grazie ad una stagione decisamente positiva, impreziosita da 14 gol e 13 assist tra tutte le competizioni.

Il club turco è, tuttavia, quello che negli ultimi giorni ha mosso passi più concreti per acquisire le prestazioni sportive del centrocampista 25enne. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, i giallorossi di Istanbul proprio in queste ore hanno presentato una nuova offerta al Norwich City da 23 milioni di euro con bonus. Un rilancio molto importante rispetto alla prima proposta da 16 milioni e molto vicino ai 25 milioni richiesti dal club di Championship. Qualora dovesse arrivare la fumata bianca definitiva, al mancino brasiliano andrebbe un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus a stagione.