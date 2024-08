Dovbyk alla Roma, ora è UFFICIALE: tutti i dettagli

Ora è anche ufficiale: Artem Dovbyk è un calciatore della Roma, il club capitolino ha annunciato il suo acquisto dal Girona

“L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa ad Artem Dovbyk“: la società capitolina batte un altro colpo e annuncia in maniera ufficiale l’arrivo del bomber ucraino.

Capocannoniere della scorsa Liga, dove con la maglia del Girona ha segnato 24 gol in 36 partite e realizzato 8 assist, Dovbyk vestirà la maglia giallorossa con il numero 11 come annunciato dallo stesso club. Per lui la Roma ha investito circa 34 milioni di euro più 5 di bonus, garantendo alla società spagnola anche il 10% sulla futura rivendita, come anticipato da Calciomercato.it. Dopo Soulé, un altro nuovo acquisto per il reparto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi che ora potrà contare su un tridente di grande livello completato da Paulo Dybala.

Tramite i canali social del club, Dovbyk ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da nuovo calciatore della Roma rivolgendosi ai tifosi e dicendosi “molto felice di essere qui e di entrare a far parte di questo grande club”.