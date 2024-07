Chiesa al Napoli, Conte esulta: c’è l’indizio ufficiale

Il tecnico del Napoli sta aspettando di mettere a segno la cessione di Victor Osimhen per scatenarsi in entrata

Tra le big che più si stanno muovendo nel campionato italiano, all’appello manca ancora il Napoli. La squadra di Antonio Conte si è mossa soprattutto in difesa nelle scorse settimane per rivoluzionare un reparto decisamente in crisi nella passata stagione. In avanti, invece, tutto dipenderà dalle cessione di Victor Osimhen: una volta liberato il nigeriano, gli azzurri potranno dare il via libera ai rinforzi.

Come vi raccontiamo da giorni su Calciomercato.it, il Napoli ha in mano l’accordo con Lukaku, scelto con grande convinzione da Conte. L’attaccante belga di proprietà del Chelsea ha voglia di intraprendere la nuova avventura in Italia dopo aver già vestito le maglie di Inter e Roma, con l’allenatore che più di ogni altro lo ha saputo esaltare in carriera. Una grande voglia da entrambe le parti, però, che deve fare i conti con le difficoltà registrate dal Napoli in queste ultime settimane a piazzare proprio Osimhen. Il forte attaccante rimane in orbita Paris Saint Germain in una trattativa piena di insidie, nonostante nelle ultime ore siano circolate nuove indiscrezioni che riguardano un possibile ritorno del Chelsea.

L’addio del nigeriano a cifre che si preannunciano da record farà spazio, ovviamente, anche ad altre pedine oltre a Lukaku. Tra queste, un obiettivo concreto per la fascia rimane Federico Chiesa. L’attaccante italiano ha ripreso da giorni il lavoro alla Continassa ed oggi ritroverà anche i compagni di ritorno dalla tourneé in Germania. In attesa di un colloquio diretto con Thiago Motta, la scadenza contrattuale del prossimo anno suggerisce un probabile addio già questa estate.

Calciomercato Juve, scende la quota di Chiesa al Napoli

Tra le pretendenti di Chiesa sul mercato, oltre alla temibile Premier League, come dicevamo da un momento all’altro potrebbe scatenarsi un assalto del Napoli di Antonio Conte.

La formazione partenopea, stando agli ultimi aggiornamenti diffusi da Golbet e Better, viene indicata come la principale destinazione per l’esterno italiano con una quota pari a 1,65. Staccata nettamente la Roma che, dopo aver accolto Soulé proprio dalla Juventus, è risalita a 2,50. Rimane indietro l’Inter data a 5,50, probabilmente anche in virtù delle intenzioni del club nerazzurro di attendere la scadenza della prossima estate. I bookmakers, infine, pagano 3,50 volte la posta il trasferimento di Chiesa al Bayern Monaco. Più staccato il Manchester United a quota 15.