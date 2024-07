Napoli, novità sulla cessione di Osimhen: prende corpo l’idea di uno scambio

Novità intorno alla cessione di Osimhen, che resta il nome più caldo intorno al mercato del Napoli: spunta l’ipotesi di uno scambio

Stenta a sbloccarsi la trattativa che dovrà portare alla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non è stato impiegato da Antonio Conte nell’ultima amichevole contro l’Egnatia, segno che anche il tecnico leccese sta lavorando sulla sua squadra con la sempre più viva consapevolezza che anche nella prossima stagione non lo avrà a propria disposizione.

L’addio di Osimhen, però, non arriverà prima del mese di agosto, l’ultimo a disposizione per il calciomercato e, soprattutto, a circa 2 settimane dall’inizio del campionato. Questo significherà due cose: grande difficoltà nel trovare un club realmente disposto a spendere cifre importanti per l’attaccante e notevole ritardo per l’arrivo del presunto sostituto.

Romelu Lukaku, il maggiore indiziato per vestire la maglia azzurra il prossimo anno, sta infatti aspettando il suo momento ed è in attesa di conoscere quando si sbloccherà il suo destino. Al momento il belga è tornato ad allenarsi con il Chelsea e, a proposito dei Blues, potrebbe essere proprio la squadra londinese a dare finalmente una svolta al grande intreccio di mercato.

Osimhen verso la cessione: un’ipotesi può sbloccare l’affare

Il club di Premier League, stando alle ultime indiscrezioni, si sarebbe inserito nuovamente nella corsa ad Osimhen, dopo diversi giorni in cui l’unica squadra realmente interessata è parsa essere il Paris Saint Germain. I francesi, però, non hanno voluto presentare l’offerta da 130 milioni valida per ricoprire la clausola rescissoria ed il Napoli non ha voluto sentire ragioni.

Il presidente De Laurentiis avrebbe valutato uno sconto, solo in caso di inserimento di contropartite tecniche che avrebbero convinto Antonio Conte, ma così non è stato. La conseguenza è stato un netto rallentamento della trattativa, che ha quindi permesso al Chelsea di provare a reinserirsi. Proprio in queste ore, infatti, sarebbero emerse novità importanti in vista delle prossime settimane.

L’interessamento del Napoli per Lukaku potrebbe spingere gli inglesi ad inserirlo come contropartita tecnica per arrivare ad Osimhen senza spendere 130 milioni di euro. Manca ancora una proposta ufficiale, ma l’ipotesi potrebbe anche stuzzicare la dirigenza partenopea. I Blues, infatti, non vogliono arrivare ad investire una cifra così importante, ma un altro ostacolo rallenterebbe l’affare. La nuova policy del Chelsea, infatti, non prevede ulteriori investimenti così onerosi per un ingaggio e dunque i 10 milioni per il nigeriano rappresenterebbero un’eccezione che il club non è disposto a seguire.

Restano, dunque, numerosi ancora gli impedimenti intorno alla cessione di Victor Osimhen, ma il tempo scorre. La dirigenza del Napoli proverà ad accelerare le operazioni, ma il vero passo lo dovranno fare le pretendenti, ancora troppo timide in fase di trattativa in questo primo mese di calciomercato.