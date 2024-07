In Francia sono furiosi: Osimhen scatena il caos

Il futuro di Victor Osimhen resta ancora piuttosto incerto. In Francia si è aperto un vero e proprio caso attorno al bomber nigeriano: cosa è successo

Lo scudetto con il Napoli, il titolo di capocannoniere, la sensazione di essere uno dei migliori bomber in circolazione sono alcune delle sensazioni che ci ha regalato Victor Osimhen ormai più di un anno fa. Il bomber nigeriano è stato assolutamente straripante, tanto da attirare l’interesse delle maggiori big internazionali e costringere Aurelio De Laurentiis a rinnovargli il contratto per non perderlo.

Dopo diversi malumori interni e una stagione molto sfortunata per i partenopei, però, le cose non sono più le stesse. Il nigeriano, con una promessa d’addio sulle spalle, ha saltato diverse partite per infortunio, ha fatto fatica a imporsi sui diretti avversari e non ha confermato il livello degli anni precedenti, mostrando solo a tratti le sue enormi qualità.

Oggi è proprio lui a bloccare il calciomercato del Napoli. Non è un mistero che Antonio Conte abbia programmato i partenopei anche senza di lui, con un certo Romelu Lukaku in attesa e la volontà di mettere a segno ancora diversi colpi per costruire un gruppo subito forte e competitivo. Il dossier dell’attaccante è caldo anche in Francia, dove attorno a lui sta scoppiando una vera e propria polemica.

Dalla Francia criticano il PSG per la gestione della trattativa Osimhen

Da mesi ormai si parla di un possibile assalto del PSG per Osimhen, considerata la principale pretendente alle sue prestazioni insieme al Chelsea. L’Equipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi in Italia e in Europa, ha pubblicato un articolo piuttosto netto sul possibile affare, sottolineando che “il PSG fa caldo e freddo e manca di lucidità” nella gestione del calciomercato, almeno in questa fase.

Inoltre, ha riferito che tutti i possibili colpi stanno andando a ritmo piuttosto lento e che anche l’arrivo di Osimhen “resta molto ipotetico”. Insomma, il fumo attorno alle scelte dei parigini sta condizionando anche le trattative in entrata del Napoli e non è detto che tutto si sblocchi a breve.

Intanto, Antonio Conte ha detto che “Osimhen è un calciatore del Napoli”, e il centravanti è tornato ad allenarsi con il suo attuale club. Staremo a vedere come reagiranno gli Azzurri se l’offerta giusta non dovesse arrivare e se ci sarà una presa di posizione nelle prossime settimane.