Cessione Chiesa, chiamata alla Juventus: ecco la svolta

Per Federico Chiesa arriva la svolta che può essere decisiva nel suo futuro: le ultime novità sull’attaccante in uscita dalla Juventus

Aspetta che arrivi la proposta giusta Federico Chiesa. In scadenza di contratto nel 2025, l’attaccante della Juventus lascerà con ogni probabilità la società bianconera in questa finestra di mercato, evitando quindi il rischio (per il club) che vada via a zero tra un anno.

Il piano di Giuntoli è ricavare intorno ai 25 milioni dalla cessione del giocatore, ma la strategia è resa più complicata dalla mancanza finora di offerte concrete. L’interesse della Roma si è, al momento, raffreddato, mentre i ragionamenti sull’ipotesi Napoli non sono ancora diventati concreti, così come non si sono tramutati ancora in trattativa gli approcci di Chelsea e Tottenham.

Il calciatore, al contrario della società, non ha fretta e vuole attendere la proposta più interessante per il proprio futuro, sperando ancora nella chiamata di un club che giochi la Champions League. Quel club potrebbe essere l’Arsenal che, stando a quanto riportato ‘sportmediaset.it’, avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Chiesa di recente.

Calciomercato Juventus, le ultime sulla cessione di Chiesa

L’interesse della Premier League per il calciatore non è certo una novità, visto che se ne parla da anni ormai. I ‘Gunners’ avrebbero avuto dei contatti con la Juventus per capire le condizioni del possibile affare Chiesa ed ora c’è da capire se si concretizzerà l’affondo o meno.

Intanto il 26enne ha iniziato ad allenarsi alla Continassa, dopo le vacanze post Europeo e il matrimonio con Lucia Bramani che si è celebrato la scorsa settimana, e potrebbe presto avere un faccia a faccia con Thiago Motta e Giuntoli al ritorno della squadra dalla Germania. Un vertice per parlare ovviamente di futuro, con nessun interesse concreto uscito fuori finora. Dovesse restare così la situazione, non è da scartare l’ipotesi Inter a zero il prossimo anno, con Marotta che è alla finestra in attesa di capire come si evolverà la situazione. Ora torna in scena l’Arsenal con un sondaggio che, sperano alla Juve, possa portare all’avvio di una trattativa.