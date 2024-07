Juventus, derby di mercato per Chiesa: Marotta alla finestra

Federico Chiesa domani rientrerà alla Continassa ma resta in uscita dalla Juventus: possibile duello di mercato per l’attaccante della Nazionale

Vacanze quasi finite per Federico Chiesa, che domani farà ritorno alla Continassa per iniziare la preparazione precampionato.

Il nazionale italiano ha usufruito di qualche giorno in più di relax dopo il matrimonio di sabato e si allenerà nei prossimi giorni nel quartier generale a Torino insieme agli altri giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta, visto che il gruppo bianconero sarà impegnato fino a venerdì nel ritiro in Germania. Il futuro di Chiesa resta comunque tutto da decifrare, considerando che non rientra nella lista dei giocatori indispensabili dal nuovo allenatore e da Giuntoli. Il rinnovo del contratto in scadenza solamente tra un anno rimane complicato e per tutti questi motivi Chiesa è destinato – a meno di sorprese – a cambiare maglia questa estate.

Calciomercato Juventus, gli occhi della Premier su Chiesa: duello Tottenham-Chelsea

Si è raffreddato in Italia l’interesse della Roma, con De Rossi che in più occasioni ha chiamato il numero 7 per convincerlo a sposare il progetto giallorosso.

Chiesa è rimasto titubante sulla pista giallorossa, in attesa di una mossa dall’estero che potrebbe concretizzarsi prossimamente visto l’interesse dalla Premier League di Chelsea e Tottenham. Oltre alla squadra di Maresca, infatti, anche i concittadini avrebbero messo nel mirino negli ultimi giorni il classe ’97 ex Fiorentina. Gli ‘Spurs’ sarebbero interessati all’attaccante e preparerebbero un’offerta per battere i cugini del Chelsea e portarlo in quel di Londra. Al netto di un possibile ritorno di fiamma della Roma e di un’eventuale offensiva del Napoli dell’estimatore Conte, la Juventus valuta almeno 25 milioni di euro il nazionale azzurro che ha deluso agli Europei con la squadra del Ct Spalletti.

Inoltre, all’orizzonte spunterebbe anche l’interesse dell’Inter per Chiesa: Marotta è sempre sensibile ai parametri zero di lusso e cercherebbe l’affondo tra un anno se il 27enne attaccante dovesse restare a Torino da separato in casa.