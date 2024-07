Scambio più 10 milioni in Serie A: Frattesi regala il nuovo attaccante a Inzaghi

Frattesi ha chiesto garanzie e più minutaggio all’Inter: in caso di sorprendente addio ai nerazzurri, potrebbe prendere corpo l’idea di uno scambio con un’altra big di Serie A

Simone Inzaghi si coccola Taremi e Zielinski nel ritiro di Appiano Gentile, i due colpi di lusso sbarcati a parametro zero nel mercato estivo alla corte del tecnico piacentino.

L’Inter ha rinforzato ulteriormente la rosa senza spendere un euro e adesso va a caccia di un difensore per colmare il vuoto lasciato dal grave infortunio rimediato da Buchanan. Tra i pali è arrivato Martinez mentre sempre dal Genoa il club campione d’Italia non perde di vista il gioiello Gudmundsson, anche se prima di un eventuale assalto all’islandese dovrà piazzare sul mercato anche Arnautovic e Valentin Carboni oltre a Correa. Inzaghi è invece al completo a centrocampo, con Zielinski che andrà ad arricchire un reparto già al top a livello internazionale. L’ex Napoli andrà a rivaleggiare per una maglia da titolare con Mkhitaryan e potrebbe togliere ulteriore spazio a Frattesi, titolare aggiunto nell’ultima stagione dietro i tre tenori in mezzo al campo (Barella, Calhanoglu e il sempreverde armeno).

Calciomercato Inter, gli occhi del Napoli su Frattesi

Una situazione che potrebbe preannunciarsi scomoda per Frattesi, con l’agente dell’ex Sassuolo Riso che nelle scorse settimane ha chiesto garanzie direttamente ai dirigenti nerazzurri in un summit nella sede di Viale della Liberazione.

Marotta, Ausilio e Baccin, oltre allo stesso Inzaghi, hanno ribadito l’importanza del nazionale italiano al suo procuratore e garantito un maggiore minutaggio in campo considerando anche le tante competizioni che disputerà l’Inter nella prossima stagione. Frattesi resta comunque un profilo apprezzato sia in Serie A che all’estero e tra questi figura anche Antonio Conte, alla ricerca di un centrocampista con quelle caratteristiche per la mediana del suo nuovo Napoli. Il presidente interista Marotta non ha intenzione di cedere il classe ’99 cresciuto nel vivaio della Roma, ma determinate offerte sul tavolo non sarebbero insensibili agli occhi di Oaktree. Un assegno da 40 milioni verrebbe preso in considerazione dalla proprietà americana, con Frattesi che a bilancio lo scorso 30 giugno pesava intorno ai 26 milioni di euro.

Napoli, ecco l’idea sul mercato: Raspadori nello scambio per Frattesi

L’Inter inoltre, in caso di reale interesse del Napoli, potrebbe anche valutare uno possibile scambio con Giacomo Raspadori, profilo molto apprezzato dagli uomini mercato di Viale della Liberazione e già sondato ai tempi del Sassuolo.

I rapporti con il suo entourage (l’agenzia di Tullio Tinti, ndr) sono ottimi, considerando che l’agente in casa nerazzurra gestisce le procure di Bastoni, Darmian e di Simone Inzaghi, che ha recentemente rinnovato il contratto con la ‘Beneamata’ fino al 2026. Il profilo di Raspadori si sposerebbe nel migliore dei modi con le qualità degli altri attaccanti nerazzurri e incasserebbe subito l’approvazione del tecnico piacentino. Nella valutazione tra i due ex compagni di squadra al Sassuolo ballerebbero circa 10 milioni di euro, cash che finirebbe nelle casse dell’Inter nel caso in cui ovviamente si concretizzasse lo scambio. Per il momento, ribadiamo, non c’è nessuna trattativa in corso tra il sodalizio campione d’Italia e il Napoli: parliamo soltanto di un’idea che potrebbe prendere corpo se Frattesi puntasse i piedi per lasciare Milano con l’obiettivo di trovare una maglia da titolare e se i partenopei aprissero ovviamente all’inserimento di Raspadori nell’affare.