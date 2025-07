Milan: ‘scambio’ con Jashari, Tare accontenta Allegri

I rossoneri proseguono la ricerca di un rinforzo a centrocampo. Il belga si allontana sempre di più, ma potrebbe dare una mano importante al club meneghino

Sono giorni intensi per il calciomercato del Milan. L’esordio ufficiale si avvicina sempre di più e Allegri attende di poter avere la rosa al completo. I rossoneri sono un po’ in ritardo rispetto ai programmi e Tare sta provando ad accelerare sulle priorità. Una di queste era sicuramente Jashari, ma il belga sembra essere molto lontano dal club di via Aldo Rossi. Il Brugge non abbassa la richiesta di 40 milioni di euro e per il momento non sembrano esserci le possibilità di un accordo.

Anzi, secondo le informazioni di fichajes.net, un altro club si sarebbe inserito nella corsa a Jashari. Un accordo che potrebbe comunque favorire il Milan. I rossoneri, infatti, sfrutterebbero un intreccio di calciomercato per dare ad Allegri un giocatore di qualità e che piace molto al tecnico toscano. Per il momento si tratta di una indiscrezione e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Milan: possibile ‘intreccio’ con Jashari, i dettagli

Nonostante l’accordo di massima trovato con Jashari, il belga difficilmente vestirà la maglia rossonera. Il Brugge non abbassa le pretese e il Milan non ha alcuna intenzione di alzare la propria offerta. Un cambio di programma da parte del club nerazzurro per l’inserimento anche di altre big europee. Un’asta a cui Tare non ha nessuna intenzione di partecipare.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Jashari. I Blancos sono alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche del belga. Naturalmente un suo arrivo chiuderebbe le porte a Brahim Diaz e a questo punto il Milan potrebbe virare sul ritorno del marocchino. Il giocatore piace molto ad Allegri e rappresenterebbe una soluzione di calciomercato low cost oltre che importante.

Per il momento Brahim Diaz al Milan è una semplice ipotesi di calciomercato. Ma l’arrivo di Jashari al Real Madrid potrebbe davvero aprire le porte ad un ritorno del marocchino in rossonero. Anche perché la cessione del giocatore cresciuto nel Blancos finanzierebbe l’operazione per il belga.

Mercato Milan: Jashari ‘libera’ Brahim Diaz?

Il Real Madrid è alla ricerca di un giocatore a centrocampo e Jashari potrebbe rappresentare una possibilità. Una partenza che porterebbe Brahim Diaz ad avere meno spazio e il Milan potrebbe fare un tentativo in questo calciomercato per riportare il marocchino in rossonero.

Diaz è un giocatore che piace molto ad Allegri e lo stesso marocchino potrebbe dire sì al Milan. Per adesso si tratta di una suggestione più che di una trattativa concreta. Vedremo come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro e se ci saranno le condizioni per chiudere questa operazione.