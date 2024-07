Proposto a Conte: colpaccio scudetto dall’Inter

Antonio Conte al lavoro per un Napoli competitivo ai massimi livelli, agli azzurri viene proposto un giocatore dell’Inter

Il Napoli conclude la prima parte del suo ritiro precampionato, a Dimaro, dopo l’amichevole vinta ieri per 3-0 contro il Mantova neopromosso in Serie B. Azzurri che adesso si sposteranno a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione, in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, in Coppa Italia (sabato 10 agosto con il Modena) e in campionato (esordio il 18 agosto a Verona).

Antonio Conte ha messo alla frusta i suoi nei primi allenamenti e continuerà a farlo, per avere una squadra pronta dal punto di vista tattico e atletico. Attendendo poi notizie dal mercato per completare la rosa secondo le proprie esigenze. Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli ha in mano l’accordo con Lukaku, per il quale si affonderà il colpo non appena trovata l’intesa definitiva con il Chelsea e formalizzata la cessione di Osimhen sempre più vicina. Ma il mercato azzurro non si fermerà a questo e qualche altro movimento ci sarà.

Occhio alla pista portata all’attenzione da ‘One Station Radio’, secondo cui l’entourage di Frattesi – il cui agente, Beppe Riso, cura anche gli interessi di Buongiorno, già sbarcato in azzurro – lo avrebbe proposto al Napoli, essendoci dubbi sull’effettivo utilizzo del giocatore quest’anno all’Inter. Da parte del Napoli non sarebbe ancora arrivata una risposta definitiva sull’effettivo interesse, il ds Manna sta valutando diverse situazioni anche perché Conte in quel reparto vorrebbe almeno un colpo.