Kessie in Serie A dopo la rescissione: Pioli è beffato

Le ultime sul centrocampista ivoriano che può far ritorno nel nostro campionato: il punto della situazione

Franck Kessié ancora in Italia. Il centrocampista ivoriano, che lo scorso 19 dicembre ha compiuto 28 anni, ha voglia di riabbracciare la Serie A, lasciando l’Arabia Saudita e l’Al-Ahli Sports Club e secondo le ultime indiscrezioni de La Stampa potrebbe ottenere la rescissione consensuale con il club arabo.

Il calciatore ha vissuto indubbiamente i migliori anni della sua carriera nel Milan, con cui ha vinto uno Scudetto. I rossoneri, che lo pagarono profumatamente per strapparlo all’Atalanta, lo persero poi a zero: niente accordo sul rinnovo, nonostante le promesse fatte dal classe 1996, e addio tra le contestazioni dei tifosi.

In quel periodo tutti lo volevano: ci pensava seriamente la Juventus, così come l’Inter, ma Franck Kessié era diventato un pallino anche di Antonio Conte. A sorpresa, però, il giocatore decise di approdare in Spagna per indossare la maglia del Barcellona. Una scelta che fece parecchio discutere. D’altronde, per caratteristiche, i blaugrana erano la squadra meno adatta a Kessié.

L’avventura del centrocampista ivoriano in Catalogna non tardò a finire: ancora una volta, la scelta presa dal giocatore e dal suo entourage stupì tutti. Attratto dai soldi arabi, decise di sposare il progetto dell’Al-Ahli. Ora, a un anno dalla scadenza del contratto, Franck Kessié è sempre più sensibile al richiamo del calcio europeo.

Futuro Kessie, ecco dove può giocare

La Premier League può essere il campionato giusto per il centrocampista ivoriano. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il calcio inglese, ma in Serie A – come detto – è dove si è espresso meglio. Ecco perché bisogna prestare attenzione a un ritorno in Italia.

Ha fiutato l’affare Stefano Pioli, pronto a riabbracciare uno dei simboli dell’ultimo Scudetto rossonero. La sua Fiorentina sogna in grande, e un colpo alla Kessié scalderebbe non di poco la piazza. Il club viola ha dato totale fiducia al tecnico di Parma, con un contratto importante e lungo. L’acquisto di un suo uomo di fiducia sarebbe un segnale forte, con la Fiorentina che punta a centrare un piazzamento in Champions League.

Ma in Serie A ci sta pensando anche un’altra squadra: la Juventus di Comolli. Franck Kessié non è una prima scelta, ma è sul taccuino del dirigente francese. È chiaro che, per approdare in Italia, l’ivoriano dovrà rinunciare a gran parte dei suoi 14 milioni di euro di stipendio.