Inter, Zielinski completa le visite: Inzaghi lo aspetta in ritiro | VIDEO CM.IT

L’ex Napoli, dopo la prima parte nei mesi scorsi, ha completato le visite con l’Inter e ora è atteso in ritiro ad Appiano Gentile

Piotr Zielinski è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia dell’Inter. Il centrocampista polacco, sbarcato ieri nel tardo pomeriggio a Milano allo scalo di Linate proveniente con un volo privato da Norimberga, questa mattina ha completato l’iter medico sottoponendosi all’idoneità sportiva al Coni. L’ex Napoli aveva svolto la prima parte delle visite mediche nei mesi scorsi in gran segreto e a inizio luglio ha firmato il nuovo contratto quadriennale con il club campione d’Italia. Zielinski️, colpo a parametro zero per l’Inter dopo le otto stagioni con la casacca del sodalizio partenopeo, si è legato ai nerazzurri fino al giugno 2028 con un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Il nazionale polacco classe ‘94 nelle prossime ore raggiungerà Appiano Gentile per i primi test fisici e mettersi così a disposizione di Simone Inzaghi per gli allenamenti nel ritiro precampionato. Un’altra alternativa di lusso quindi a disposizione per l’allenatore piacentino nel centrocampo interista, con Zielinski che all’inizio contenderà una maglia da titolare a Mkhitaryan.